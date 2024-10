Youse lança Programa de Voluntariado para fomentar ações socioambientais e impactar comunidades

Iniciativa busca engajar colaboradores em causas sustentáveis, alinhando-se aos valores da empresa e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – A Youse, primeira insurtech do Brasil e líder em inovação no setor de seguros digitais, apresenta seu Programa de Voluntariado, uma iniciativa em conjunto com sua acionista CNP Seguros Holding S.A (CSH). Apesar da prática de voluntariado já ser uma realidade para as empresas do grupo há anos, o Programa de Voluntariado chega com o objetivo de potencializar o engajamento de colaboradores e parceiros em iniciativas de alto impacto social e ambiental, um dos norteadores estratégicos do Programa ESG da empresa.

Através do Programa de Voluntariado os funcionários podem dedicar até 22,5 horas por ano, equivalente a três dias de trabalho, para participar de atividades de voluntariado durante o horário de trabalho.

A governança do programa é assegurada por uma comissão de colaboradores composta pela Youse e CSH, responsável por garantir que as iniciativas de voluntariado estejam alinhadas com a estratégia da empresa e que os resultados sejam monitorados e avaliados de maneira eficaz. As iniciativas se concentrarão em quatro áreas-chave: meio ambiente, educação, saúde e qualidade de vida, e emergência e desastres, todas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os ODS 10 (Redução das desigualdades), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 12 (Consumo e produção responsáveis).

“O Programa de Voluntariado reflete nossa ambição de ter uma atuação exemplar no desenvolvimento de atitudes de voluntariado socioambiental por meio do engajamento de nossos colaboradores além de impactar a sociedade de forma positiva” explica Regis Oliveira, Superintendente de Pessoas na Youse.Os colaboradores que participam das iniciativas de voluntariado possuem apoio logístico e poderão contar com um ambiente de aprendizado e troca de experiências, reforçando valores como solidariedade, inclusão e respeito à diversidade. O Programa de Voluntariado não só visa aumentar a participação dos colaboradores em ações sociais, mas também fomentar um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo.

“O lançamento do programa está em linha com os compromissos do grupo em ser uma referência em práticas socioambientais no mercado de seguros. As iniciativas que já realizamos, como o World Clean Up Day e o Natal Solidário, serviram como base para a formalização do programa, que busca maximizar o impacto social e ambiental das ações dos colaboradores”, reforça Oliveira. A Youse acredita que, por meio do engajamento coletivo e do voluntariado, é possível construir um futuro mais equitativo e sustentável, inspirando mudanças significativas na sociedade.

Sobre a Youse

Criada em 2016, a Youse é pioneira entre as insurtechs no Brasil, liderando o mercado de seguro digital no país. Com uma abordagem centrada em tecnologia e práticas inovadoras, a Youse já conta com mais de 1 milhão de contratos emitidos para seguros de carro, casa e vida, permitindo personalização completa das coberturas e assistências. Os clientes podem contratar, alterar e adicionar serviços diretamente pelo app ou site, com um time de atendimento ao cliente que abrange todo o Brasil.

Ainda pensando na maior comodidade dos clientes, o pagamento também é flexível, podendo ser feito como uma assinatura mensal via cartão de crédito ou à vista com Pix, ideal para quem opta por contratos anuais. Graças à preocupação constante com a melhor experiência para o usuário e a facilidade na customização, a Youse mantém uma alta taxa de fidelização, com 8 a cada 10 clientes renovando seus seguros.

A Youse também oferece programas de recompensas, como o Youse Friends, e iniciativas de incentivo, como “Convide Amigos e Ganhe”, além do Clube de Benefícios. No segmento B2B2C, a Youse tem expandido sua atuação por meio do Youse Negócios, estabelecendo parcerias com corretoras e empresas que buscam uma experiência ágil, personalizada e ampliação de receita, oferecendo seguros com emissão instantânea de contratos.

Para consultar os demais materiais de imprensa da Youse, acesse o link: https://www.youse.com.br/blog/imprensa