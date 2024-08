Wiz Corporate lança Connect@Wiz, plataforma que leva agilidade, assertividade e transparência ao mercado segurador

Solução concentra, em um só lugar, informações de toda a relação contratual entre seguradora e empresas clientes. Além de tornar mais clara a avaliação de riscos, permite o desenho de apólices sob medida – A Wiz Corporate, unidade de negócios do grupo Wiz Co (B3: WIZC3) dedicada à distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, anuncia o lançamento da plataforma Connect@Wiz. Trata-se de uma solução de dados para o mercado segurador B2B, útil em diferentes elos da cadeia, desde a operadora até a empresa cliente final, passando por parceiros e balcões de venda.

O conceito da plataforma é deixar mais ágil e assertiva a contratação de seguros. A Connect@Wiz se serve de uma abordagem centrada na visão da empresa cliente e do uso de análise de dados para tornar a gestão de riscos mais clara, além de permitir que sejam oferecidas apólices de acordo com a necessidade do segurado. Seu principal destaque é concentrar, em um só lugar, os diversos dados que vão sendo gerados a partir do início da relação contratual com a seguradora, incluindo apólices existentes, histórico de sinistros e o processo de colocação dos riscos.

“É uma ferramenta que vai revolucionar o mercado de seguros corporativos; não existe nada parecido. Atualmente, todo o processo B2B ainda é muito analógico, apenas o ato digitalizá-lo já é um ganho enorme para corretoras e seguradoras, somada a vantagem da padronização na avaliação de riscos. A Connect@Wiz nasceu para elevar o mercado segurador a um novo patamar de facilidade e conveniência”, revela Anderson Romani, diretor executivo da Wiz Corporate.

A disponibilidade dessas informações traz muitas vantagens. A empresa segurada não precisa, por exemplo, voltar a preencher questionários com dados cadastrais a cada nova contratação, já que o sistema mantém armazenadas as informações de todas as apólices que foram cadastradas na plataforma. Também facilita a rotina de gestão do seguro em diversos momentos, pois o acesso imediato aos dados capacita a compreensão mais profunda dos riscos associados às operações.

Outras vantagens são a nomeação da corretora de maneira digital, aproveitamento de documentos das apólices na renovação, informações e documentos para novas contratações, todas as informações da apólice que está sendo renovada.

É por conta de todas essas funcionalidades que a plataforma permite que se faça uma proposta personalizada de apólice, inclusive de acordo com o segmento da empresa cliente e com melhoria na precificação. Os times técnicos da Wiz Corporate e da seguradora olham para as informações colocadas na Connect@Wiz, observam o perfil do cliente, analisam riscos e encontram as coberturas que fazem mais sentido.

Diferenciais da plataforma

Com a Connect@Wiz, alguns processos são facilitados. O cliente tem uma gestão completa de todas suas apólices, inclusive das que não são da Wiz Corporate, se inseridas, além de poder endossar, cancelar e renová-las; recebe notificações sobre renovações; preenchimento de questionário digital que reaproveita informações antes inseridas; possibilidade de iniciar o processo de contratação de seguros dentro da plataforma, passando a ser atendido por um consultor quando necessário; em casos mais simples, a contratação do seguro pode ser concluída online; pode acompanhar o andamento de todo o processo e a vigência das apólices; indicação de produtos aderentes ao perfil da empresa. A gestão de risco recebe novos insumos e fica mais completa, pois os algoritmos aproveitam dados históricos para identificar tendências específicas e relevantes para o negócio de cada cliente.

Outro diferencial é a integração do sistema com o atendimento por consultores de seguros especializados, que oferece uma experiência customizada, inédita no mercado. As seguradoras passam a receber insights precisos, podem esclarecer dúvidas e criar estratégias de gerenciamento de riscos sob medida. A plataforma consegue atacar problemas que ainda persistem no mercado segurador, como a demora na colocação de riscos e a falta de informações em tempo real.

“A Wiz Corporate, como corretora, tem o papel de apresentar o cliente à seguradora para fazer a colocação dos riscos. Neste processo, somos o defensor do cliente, que passa a estar no centro de tudo. Ele tem informações disponíveis em tempo real que antes não chegavam diretamente a ele. Com isso, sua experiência se torna muito mais fluida. E a gestão de riscos personalizada traz um diferencial inédito, que agrega valor”, comenta Anderson Romani.

A experiência dos consultores de seguros também é aprimorada, já que a Connect@Wiz reúne diversas funcionalidades úteis na rotina da gestão de riscos, como acompanhamento de limites nas seguradoras, carteira de renovações, questionários digitais, cadastro de apólices de outros corretores, entre outros recursos. E, até o final do ano, estará em funcionamento o módulo de gestão de sinistros, que deixará a plataforma ainda mais completa.

Sobre a Wiz Corporate

A Wiz Corporate é a unidade de negócios da Wiz Co que trabalha com mais de 50 seguradoras, oferecendo as melhores condições do mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente corporativo. Realiza atendimento técnico e customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos. Dispõe de mais de 30 produtos para empresas da construção civil, rural e industrial.