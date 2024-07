Wiz Co anuncia Marcelo Kronemberg como Diretor de Administração Corporativa e Tesouraria

Executivo possui 25 anos de atuação no Grupo, tendo participado de marcos importantes da Companhia como o processo de IPO em 2015 – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, anuncia a nomeação de Marcelo Pereira Kronemberg como Diretor de Administração Corporativa e Tesouraria do Grupo.

Graduado em Administração de Empresas e em Gestão Financeira e Tributária, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Economia, o executivo está na Wiz Co há 25 anos e assume a nova diretoria, criada como parte do plano de buscar cada vez mais eficiência, oferecendo o melhor serviço corporativo às Unidades que fazem parte do Grupo.

“É um privilégio assumir a Diretoria de Administração Corporativa e Tesouraria da Wiz Co, estou animado com esse novo desafio. Vamos focar em alcançar novos níveis de eficiência e excelência. Agradeço a todos pela confiança e apoio contínuo”, afirma Marcelo Pereira Kronemberg.

O executivo, que atuava como Superintendente de Administração e Finanças, já esteve na gestão e liderança das áreas de tesouraria, facilities e administração de pessoal, tendo trabalhado na gestão de caixa de todas as unidades do Grupo Wiz Co. Kronemberg participou, inclusive, da estruturação do processo de abertura de Capital (IPO) da Wiz, em 2015.

“Essa nova diretoria será liderada pelo Marcelo, em reconhecimento aos seus 25 anos de dedicação ao grupo Wiz Co, sempre mostrando competência, dedicação e alto poder de adaptabilidade às diversas mudanças ocorridas na jornada da companhia. É um profissional competente e extremamente comprometido. Desejo muito sucesso em sua nova função e estamos ansiosos para as futuras conquistas sob sua liderança”, revela Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,2 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.