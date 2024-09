W Premium Group e ITA Seguro Viagem firmam parceria para ampliar benefícios aos seus clientes

A partir de setembro, clientes da ITA Seguro Viagem terão acesso exclusivo às salas VIP da W Premium – O W Premium Group, líder no segmento de hospitalidade em aeroportos, firma mais uma parceria para ampliar o acesso às suas Salas VIP no país. A partir de setembro, os clientes da ITA Seguro Viagem – uma das principais seguradoras de viagem do Brasil – poderão ingressar em diversas salas, adicionando um toque de sofisticação e conforto às viagens dos seus clientes.

Os clientes da ITA Seguro Viagem terão acesso às salas VIP da W Premium localizadas nos principais aeroportos do Brasil, em Guarulhos (5th Avenue e The Pier, ambas no terminal 3), Recife Internacional (Sala Frevo) e Belém Internacional. Todas voltadas ao atendimento de passageiros de voos internacionais.

“É uma satisfação muito grande firmar uma parceria com uma empresa tão renomada e respeitada no mercado como a ITA. Estamos muito empolgados em adicionar mais este benefício aos que eles já oferecem aos clientes”, afirma Ítalo Russo Silva, CEO e fundador do W Premium Group. “Juntar forças com uma empresa sólida, com 14 anos de atuação, certamente agrega valor aos dois lados. Ficamos muito felizes em disponibilizar soluções ainda mais completas no seu portfólio de produtos”, complementa.

“Estamos muito entusiasmados em firmar essa parceria de sucesso com o maior grupo de Salas VIP do Brasil, com ótimas estruturas e excelente atendimento. A partir de agora os segurados ITA terão acesso a mais esse benefício o que tornará sua viagem ainda mais especial.” comenta Fernando Nunez, CEO e fundador da ITA Seguro Viagem.

Em Guarulhos, a sala The Pier, localizada no Terminal 3, é conhecida pelo seu padrão de sofisticação, com um buffet variado e opções de drinks, além de um serviço de ducha para revitalização. Já a sala 5th Avenue, também no Terminal 3, destaca-se pelo mobiliário aconchegante, oferecendo um buffet delicioso e uma ducha para uma experiência ainda mais relaxante.

A sala de Belém está localizada estrategicamente no centro da área de embarque, próximo aos portões 9/10, proporcionando fácil acesso aos passageiros de todas as partes do aeroporto. Oferece uma variedade de comodidades para garantir o conforto e conveniência do passageiro, incluindo um buffet com opções saborosas e até duchas.

Em Fortaleza, os clientes contam com um amplo espaço, mobiliário aconchegante, buffet delicioso e uma ducha para relaxamento. A sala está localizada após o raio-x, dentro da área restrita de embarque, próxima aos portões 12 e 13.

A Sala Frevo em Recife é considerada uma das maiores salas do grupo W Premium com uma decoração e design de destaque que também homenageia a arte local. Os clientes contam com um espaço muito amplo com sala de reunião e ambientes distintos com mesas para refeição, e poltronas aconchegantes, além de um buffet apetitoso e uma ducha para relaxamento.

Sobre o Grupo W Premium

O Grupo W Premium é a maior rede de salas VIP do Brasil. Ao todo, são 16 salas vip para passageiros em operação no Brasil: Belém (BEL), Cuiabá (CGB), Fortaleza (Arrival Lounge), Fortaleza (FOR), Goiânia (GYN), Guarulhos (Terminal 1), Guarulhos (Terminal 2 – The West), Guarulhos (Terminal 3 – 5th Avenue), Guarulhos (Terminal 3 – The Pier), Londrina (LDB), Navegantes (NVT), Palmas (PMW), Recife Doméstico (São João), Recife Internacional (Frevo), Ribeirão Preto (RAO), Uberlândia (UDI). Além do espaço – W Premium Services localizado no Terminal 3 de Guarulhos.

Consolidado no Brasil no segmento de salas VIPs, o Grupo W Premium é sinônimo de hospitalidade e sofisticação e está sempre em busca de novos projetos. Na Argentina conta com a sala VIP: Ushuaia (USH). Em breve serão inauguradas novas salas nos aeroportos de Porto Alegre, El Calafate e Trelew.

Para mais informações visite https://wpremiumlounge.com/sobre. Ou siga-nos https://www.instagram.com/wpremiumlounge