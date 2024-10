VOKAN Seguros participa da NBAA, em Las Vegas

Lançamentos da indústria, novidades de parceiros e encontros com clientes são esperados na maior feira mundial de aviação executiva – A VOKAN Seguros estará presente mais uma vez, entre os dias 22 e 25 de outubro, na NBAA, a maior feira de aviação executiva do mundo, que acontece este ano em Las Vegas, EUA.

A feira este ano terá 1.000 expositores, 100 aeronaves em exibição estática, 26 mil contatos importantes da aviação de todo o mundo, além de painéis, eventos e seminários. “É um excelente momento para encontrar nossos clientes, parceiros de negócios, tradings e prever como o mercado irá seguir para o ano que vem”, afirma o sócio da VOKAN Seguros, Guilherme Krupelis.

A NBAA também é um termômetro para as novidades do mercado e para avaliar a intenção de troca de aeronaves dos clientes brasileiros da VOKAN. “É um momento de aproximação e identificação de dificuldades e oportunidades para nossos clientes, para que possamos oferecer toda assessoria no processo de seguro.” Grandes lançamentos de produtos desenvolvidos pela indústria de aeronaves executivas são anunciados na NBAA. “É uma oportunidade incomparável de se conectar, impulsionar negócios e gerar leads”, afirma Guilherme.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, três filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br

Foto: Guilherme Krupelis, sócio da VOKAN Seguros