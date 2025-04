STOA investe em tecnologia para facilitar a expansão dos corretores de seguros na utilização do STOA Connect

A STOA, insurtech que nasceu com o propósito de impulsionar a expansão dos negócios para os corretores de seguros, reforça seu compromisso com a inovação ao investir continuamente em tecnologia para aprimorar o STOA Connect, sua plataforma digital completa. O objetivo é simplificar o dia a dia dos corretores, otimizar seus processos e, consequentemente, potencializar suas vendas.

O STOA Connect é um ecossistema tecnológico desenvolvido sob medida para as necessidades do corretor moderno. Através de uma interface intuitiva e funcionalidades integradas, a plataforma oferece soluções que abrangem desde a gestão de clientes e cotações até o suporte pós-venda e o controle financeiro.

“Entendemos que o tempo do corretor é valioso.” Por isso, investimos em tecnologia para eliminar burocracias, automatizar o trabalho e centralizar informações importantes em um só lugar. O STOA Connect é a materialização do nosso compromisso em ser um parceiro estratégico do corretor, facilitando seu cotidiano para que ele possa focar no que realmente importa: construir relacionamentos e fechar negócios”, explicou Eduardo Marcellini, CEO da STOA.

Entre os principais investimentos em tecnologia e funcionalidades que facilitam o cotidiano do corretor através do STOA Connect, destacam-se a centralização das informações. A plataforma oferece uma visão 360º da carteira de clientes, apólices, cotações e comissões, eliminando a necessidade de acessar diversos sistemas e otimizando a organização.

Uma comunicação inteligente é essencial nos dias atuais. A integração com o WhatsApp por meio de um autoatendimento 24 horas visa agilizar o suporte aos clientes, respondendo dúvidas frequentes e liberando o corretor para atendimentos mais estratégicos.

As ferramentas de CRM integradas auxiliam no acompanhamento do funil de vendas, agendamentos e relacionamento com os clientes, otimizando o processo comercial para entregar uma gestão de vendas simplificada. Módulos dedicados ao controle de comissões, repasses personalizados e fluxo de caixa proporcionam uma gestão financeira clara e organizada.

Painéis analíticos oferecem insights sobre metas, desempenho e carteira de clientes, auxiliando o corretor na tomada de decisões estratégicas, gerando uma análise de empenho intuitiva. Automação de Processos são funcionalidades para automatizar renovações, envio de e-mails e outras tarefas repetitivas, que aumentam a produtividade e reduzem a carga de trabalho manual.

A nova funcionalidade de solicitação de vendas através de formulários públicos facilita a captação de novos clientes, além de contar com o suporte integrado, através de uma central de ajuda com tutoriais e guias dentro da plataforma, que oferece suporte imediato e autonomia para o corretor, com acesso via web, mobile e WhatsApp, permitindo que o corretor trabalhe de onde estiver.

Luiz Sampaio, cofundador da STOA, reforça o compromisso no investimento constante em tecnologia para auxiliar o cotidiano dos corretores no ambiente corporativo. “Além dos recursos tecnológicos oferecidos pelo STOA Connect, a STOA oferece um time de backoffice dedicado para auxiliar os corretores em tarefas administrativas e operacionais, e uma central de atendimento com especialistas em várias linhas de seguros para suporte sempre que necessário. Mantemos o foco na tecnologia e em ações inovadoras, para proporcionar aos corretores de seguros as ferramentas mais eficientes e intuitivas do mercado, facilitando seu dia a dia e impulsionando seu crescimento no setor”, concluiu.