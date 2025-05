SAS promove evento em São Paulo para discutir o uso de IA nos processos de auditoria e compliance

Encontro traz especialistas de mercado para discutir tendências e casos reais de uso da tecnologia na prevenção a irregularidades – O SAS, líder global em dados e IA, reúne no próximo dia 22, especialistas de mercado para discutir as principais tendências no uso de IA e analytics para controles internos e prevenção de fraudes e irregularidades nas empresas. O evento “Smart Audit: o futuro da auditoria, compliance e gestão de riscos com IA”, apresentará aos participantes estratégias inovadoras que estão moldando o futuro da auditoria, simplificando as rotinas de profissionais de risco e compliance, e reduzindo prejuízos financeiros e reputacionais das organizações.

Executivos do SAS e líderes do setor apresentarão o que há de mais avançado em tecnologia para apoiar as empresas nesses desafios, bem como casos de sucesso de companhias brasileiras, como a Vale, e internacionais.

Entre os destaques está a palestra do Chris McAuley, diretor de Inteligência de Fraude e Segurança do SAS para EMEA e APAC. Com mais de 35 anos de experiência no combate à lavagem de dinheiro (AML), Chris virá ao Brasil exclusivamente para o evento e compartilhará com os participantes tendências globais e estratégias inovadoras que estão garantindo a eficiência operacional e a integridade das organizações, além de casos de sucesso de diferentes países do mundo.

Haverá ainda um painel de executivos de diferentes empresas e setores, como Bradesco, XP e Neoenergia, que compartilharão estratégias vencedoras para auditoria e prevenção a fraudes.

Além deles, Thales Silva, Head de Auditoria Contínua e Testes SOx, e Marcio Migowski, Head de Inteligência de Dados de Auditoria e Conformidade, ambos da Vale, mostrarão na prática como transformaram o cenário da empresa com ferramentas SAS, permitindo que os times de operação, controle e auditoria atuassem de forma preventiva em relação a anomalias, garantindo a rastreabilidade completa dos processos e a governança das informações.

Também participarão do evento, André Novo, country manager do SAS Brasil, Ricardo Saponara, Head de Risco, Fraude e Compliance do SAS para América Latina, e Igor Batista, consultor técnico do SAS Brasil, que fará uma demonstração prática do potencial das ferramentas da companhia para a prevenção de irregularidades. O objetivo é ajudar os participantes a criarem um processo de auditoria inteligente e eficiente com ferramentas SAS.

“Com as crescentes pressões regulatórias, contar com dados precisos, análises avançadas e monitoramento contínuo é ainda mais essencial. Nesse movimento de reduzir perdas e mitigar riscos de forma ampla, a inteligência artificial desponta como a grande protagonista, porém, precisa ser adotada de forma estratégica e integrada com outras tecnologias para garantir uma abordagem de ponta a ponta e, com isso, maior acurácia e eficiência para as organizações”, afirma André Novo, country manager do SAS Brasil.

O evento será realizado no dia 22 de maio, a partir das 13h15. As vagas são limitadas e os interessados podem conferir a programação completa e se inscrever pelo link:

https://www.sas.com/pt_br/events/smart-audit-2025.html

Serviço:

O “Smart Audit: o futuro da auditoria, compliance e gestão de riscos com IA”

Quando: quinta-feira, 22 de maio, a partir das 13h15

Onde: SAS Brasil – Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Bloco B, 7º andar