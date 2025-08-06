O novo cenário de insegurança da Geração Z — e por que os seguros ainda estão fora da conversa

Conectada, criativa e exausta, a geração que cresceu online entra na vida adulta com mais ansiedade e menos proteção formal — e o seguro, que poderia ser aliado, ainda não conversa com ela – Com acesso à informação, domínio digital e influência cultural, a Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) parece estar no controle de tudo. Mas por trás dos filtros e feeds, cresce uma realidade silenciosa: a insegurança emocional, profissional e financeira desses jovens está em alta — e a proteção, em baixa. Mesmo com maior exposição a riscos como burnout, informalidade no trabalho, problemas de saúde mental e instabilidade econômica, a adesão a seguros segue baixa nesse público. Dados da CNseg mostram que a penetração de seguros de vida entre jovens de 18 a 29 anos representa menos de 10% do mercado. No caso dos seguros de renda, invalidez ou previdência, os números são ainda menores.

Segundo especialistas, a geração Z não rejeita o seguro — ela simplesmente não foi convencida de que ele é feito para ela.

“Essa geração vive sob pressão constante: produzir, crescer rápido, performar. Mas ao mesmo tempo, é pouco estimulada a pensar em proteção a médio e longo prazo. O seguro ainda fala uma língua que ela não entende — ou não sente que foi feita para ela”, afirma Leandro Giroldo, CEO da Lemmo Corretora e professor na ENS.

Entre crises e escolhas

Trabalhos instáveis, falta de CLT, ausência de plano de saúde, e uma rotina marcada por excesso de telas, ansiedade e endividamento formam o pano de fundo para essa nova geração de adultos. O seguro — ferramenta historicamente ligada a planejamento e prevenção — não faz parte da conversa.

Em um momento em que a saúde mental se torna pauta dominante entre jovens adultos, por que ainda é raro encontrar um seguro com foco real em acolhimento psicológico, proteção de renda ou adaptação à vida autônoma?

A contradição digital

Jovens influenciadores contratam assessoria de imagem, terapeuta e marketing pessoal — mas não têm seguro de vida. Profissionais criativos com 2, 3 fontes de renda vivem sem proteção contra acidentes ou invalidez. E startups voltadas a esse público oferecem tudo sob demanda — menos segurança formal.

Essa lacuna mostra um problema do setor: o produto não acompanha o estilo de vida do novo consumidor. “A linguagem, o canal e o timing do seguro ainda são pensados para uma geração anterior. O problema não é o jovem, é a oferta”, resume Giroldo.

E o que está em jogo?

A ausência de seguros entre jovens não representa só um problema de mercado — é também uma questão social. Emergências médicas, afastamentos por transtornos psicológicos e instabilidade profissional estão cada vez mais presentes na faixa dos 20 aos 30 anos. Sem proteção formal, a consequência é endividamento, abandono de tratamento e dependência familiar.

Para o setor, o desafio é claro: comunicar valor, criar relevância e adaptar produtos. Para a geração Z, o convite é urgente: proteger não é pessimismo — é liberdade de continuar vivendo, mesmo nos dias ruins.