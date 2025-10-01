Novo sistema de prevenção e combate à fraude no ramo Auto para APVs e seguradoras chega ao mercado

Com o nome ‘Evidência 360’, solução é uma alternativa para quem não tem acesso ao Registro Nacional de Sinistros (RNS) – O número de fraudes no setor de seguros vem crescendo no Brasil. Em 2024, as fraudes comprovadas contra as seguradoras chegaram a aproximadamente R$ 1,1 bilhão; representando 20,3% dos sinistros com indícios de irregularidades, segundo relatório da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Entre os principais tipos de fraudes estão o sinistro simulado, quando um roubo ou acidente é forjado; acidente planejado, quando segurado provoca propositalmente um sinistro; e o roubo forjado, quando o bem ‘desaparece’ e o proprietário pede indenização.

Com o objetivo de reduzir essas fraudes e garantir operações mais confiáveis na proteção de automóveis e frotistas, a Gestão Segura está lançando o ‘Evidência 360, uma plataforma modular que combina dados internos e externos confiáveis em um só painel, o que contribui para a tomada de decisões mais seguras e reduz o risco prejuízo.

A novidade é uma alternativa para quem não tem acesso ao Registro Nacional de Sinistros (RNS), como é caso das Associações de Proteção Veicular (APV’s). Através da plataforma, essas entidades e demais empresas que atuam no segmento poderão acessar dados externos como processos criminais e cíveis relevantes; CPF’s ativos e registro de falecimento; participação em programas sociais; mandados de prisão; entre outros pontos de risco.

A partir do cruzamento de informações com outros órgãos e instituições, também será possível reconhecer dados internos exclusivos como CPF já cadastrado em outra associação; histórico de sinistros e indenizações anteriores; boletos em aberto em outras bases; e placa de veículo registrada em mais de uma associação.

“Tudo isso é uma novidade para o setor de proteção veicular, um mercado que já existe há um certo tempo, mas ainda tem muito a aprender, principalmente no que diz respeito a tratativa de dados e combate à fraude”, disse Gustavo Rocha, CEO e fundador da Gestão Segura.

Segundo ele, a nova solução vai ajudar as Associações de Proteção Veicular na redução do volume de fraudes; na validação da identidade com biometria e CPF do motorista; no score de crédito atualizado; para a tomada de decisões rápidas e seguras; na análise antifraude com dados internos e externos; no histórico suspeito dentro de sistemas de gerenciamento (ERPs) e na melhoria da sinistralidade.

Com uma expertise de três gerações no segmento automotivo, a empresa atua em todo o Brasil oferecendo um ecossistema completo que envolve terceirização do departamento de sinistros, sistema de gestão, treinamentos, consultoria e mentoria especializada.

Com uma atuação já consolidada junto a frotistas, a companhia busca agora ampliar sua presença também no mercado de seguros. “Queremos apresentar nosso modelo de negócio, experiência de mercado e as soluções que desenvolvemos ao longo dos anos. Tenho certeza de que podemos ajudar seguradoras, administradoras e demais empresas do setor a profissionalizarem a sua área de gestão de sinistros”, concluiu Gustavo.

A Gestão Segura é uma empresa especializada em soluções completas para a gestão de sinistros, com foco em tecnologia, performance e inovação. Com atuação consolidade em associações de proteção veicular (APVs) e gestores de frotas, a empresa atua em todo o Brasil oferecendo um ecossistema que envolve terceirização do departamento de sinistros, sistema de gestão, treinamentos, consultoria e mentoria especializada.