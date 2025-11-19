MetLife amplia funcionalidades do Cot.AI e leva toda a jornada de cotação para o WhatsApp

Com o sucesso do Cot.AI durante a sua fase de piloto, a MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, apresenta a nova versão da ferramenta que utiliza inteligência artificial generativa (GenAI) para simplificar a rotina dos corretores. Integrada ao WhatsApp, a solução agora conta com funcionalidades ainda mais completas e flexíveis, levando todo o processo de cotação do seguro Vida PME Global para o celular.

Desde o início, o Cot.AI já oferecia uma experiência ágil e intuitiva. A ferramenta permite que o corretor gere simulações com poucos dados essenciais, utilizando inclusive comandos de voz para facilitar o primeiro contato. Após a simulação, é possível enviar a proposta com apenas um clique, diretamente para o sistema da MetLife, agilizando a negociação.

A nova versão traz importantes avanços, mantendo a mesma fluidez e simplicidade:

Múltiplos grupos de segurados: permite incluir diferentes perfis, como colaboradores, estagiários e sócios ou representantes da empresa, em uma mesma cotação;

Capitais segurados personalizados: possibilita definir valores diferentes para cada grupo, ajustando a proteção conforme a necessidade de cada perfil;

Coberturas e assistências adicionais: o corretor pode incluir opções extras de proteção e serviços para ampliar a oferta ao cliente;

Comissionamento flexível: as condições de comissão podem ser configuradas diretamente pelo chat do WhatsApp, garantindo maior autonomia ao corretor;

Leitura automatizada de documentos: por meio da tecnologia Intelligent Document Processing (IDP), o Cot.AI consegue interpretar dados contidos em imagens ou arquivos PDF enviados pelo corretor.

Oficialização via PDF: geração de documento em PDF que oficializa o cálculo feito para que o corretor possa encaminhar ao cliente.

Jaime Neto, AVP de Produtos e Dados da MetLife Brasil

“O objetivo é claro: tornar a experiência do corretor cada vez mais simples, ágil e intuitiva. Com essa nova versão, tudo o que antes exigia acesso via computador agora está no WhatsApp, com poucos toques e respostas instantâneas”, afirma Jaime Neto, AVP de Produtos e Dados da MetLife Brasil.

Resultados da primeira fase

Durante o piloto, o Cot.AI foi disponibilizado para 20 corretoras de seguros, que juntas realizaram mais de 5.000 estudos e simulações. A ferramenta teve alta adesão e chegou a gerar propostas efetivamente fechadas, mesmo antes da versão completa estar disponível — o que reforça seu potencial como facilitadora da jornada comercial no segmento de PME Vida.

“Acreditamos na tecnologia como um caminho para fortalecer quem está na ponta. O Cot.AI nasceu ouvindo os corretores e segue evoluindo com base nas necessidades reais do dia a dia”, conclui Jaime.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Jaime Neto, AVP de Produtos e Dados da MetLife Brasil