MAG Seguros aposta em tecnologia para reforçar relacionamento com corretores e parceiros

Seguradora lança WhatsApp Bot para autoatendimento e comunicados com a meta de elevar em 20% a conversão com a comunicação – A MAG Seguros, seguradora referência em vida e previdência com 190 anos de atuação, anuncia o lançamento do WhatsApp Bot de Campanhas e Incentivos, solução digital desenvolvida para otimizar a comunicação com corretores e parceiros de negócios. A ferramenta será utilizada tanto para autoatendimento – com consultas rápidas e acesso a informações oficiais – quanto para o envio de comunicados e atualizações sobre as campanhas de vendas e incentivos.

A novidade amplia o ecossistema conversacional da seguradora, que já conta com um bot voltado ao atendimento. Agora, o foco está no relacionamento comercial, com a proposta de aumentar a oferta de canais de comunicação com corretores e parceiros. A expectativa é alcançar um aumento de 20% na taxa de conversão em comparação ao uso exclusivo de e-mails.

“O futuro é conversacional. Com o WhatsApp Bot, damos um passo importante para fortalecer a experiência dos especialistas e corretores, oferecendo um canal direto, ágil e alinhado aos hábitos digitais do mercado”, afirma Leonardo Lourenço, Diretor Estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

Pilares da comunicação 360º da MAG

O lançamento do WhatsApp Bot da MAG se soma aos principais canais que compõem a estratégia de Comunicação 360º da seguradora, cada um direcionado a públicos específicos:

A solução foi desenvolvida sobre a plataforma oficial da Meta e integra a estratégia de inovação da MAG Seguros, que vem investindo em comunicação digital para tornar sua operação mais acessível, interativa e escalável. O novo canal já está disponível no número (21) 97361-9895, dedicado exclusivamente a fornecer informações sobre as campanhas de vendas e incentivos da seguradora.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.