Grupo São Cristóvão Saúde firma parceria com a Axis Technology

União marca nova fase de automação de processos e integração de sistemas para ganho de performance e governança – O Grupo São Cristóvão Saúde e a Axis Technology anunciam uma parceria estratégica para acelerar a automação de processos e a integração de sistemas. Essa colaboração marca uma nova fase na digitalização das áreas de gestão de pessoas e SESMT, com o objetivo de gerar ganhos significativos em desempenho, eficiência e governança.

A iniciativa da Axis Technology, empresa de soluções tecnológicas voltadas à automação e à otimização de processos empresariais, visa modernizar as rotinas internas do Grupo, potencializando fluxos de trabalho e garantindo maior conformidade. O projeto foca na digitalização de processos essenciais da instituição.

Um dos pontos principais da parceria é a integração de sistemas como TOTVS e Fluig, entre outros utilizados pela instituição. Essa união permitirá maior agilidade, rastreabilidade e otimização dos fluxos de processos. Além disso, a gestão contará com dashboards que fornecerão uma visão ampla e em tempo real, possibilitando tomadas de decisão mais rápidas e assertivas, com base em dados concretos.

Segundo a diretora de Tecnologia e Inovação do Grupo São Cristóvão Saúde, Patrícia Hatae, “A parceria com a Axis Technology nos permite ir além, implementando soluções que não apenas simplificam processos, mas nos preparam para os desafios futuros”. Ela complementa: “Com a integração e a inteligência de dados, conseguiremos tomar decisões mais rápidas e, consequentemente, promover melhorias em nossos processos internos com segurança e agilidade.”

“O projeto está sendo realizado com foco na realidade operacional do Grupo São Cristóvão Saúde e no compromisso com a excelência assistencial. Unimos tecnologia, conhecimento técnico e visão estratégica para transformar e facilitar essa gestão”, comenta Leonardo Marthiniano, CTO da Axis Technology.

O cronograma do projeto será dividido por fases, priorizando entregas com alto retorno sobre investimento e impacto direto na rotina dos colaboradores. A expectativa é que os primeiros resultados sejam percebidos entre seis e oito semanas após o início da implantação.

Para o eng.º Valdir Pereira Ventura, presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e presidente da Santa Casa de Francisco Morato, a parceria reforça o compromisso da instituição em aliar processos, tecnologia e pessoas em favor de uma saúde mais eficiente e acessível. “Investir em melhorias internas é investir em pessoas. Ao firmarmos essa parceria com a Axis Technology, reafirmamos nosso compromisso com a inovação não apenas como ferramenta de apoio, mas como aliada na construção de uma saúde mais ágil, segura e centrada nas pessoas”, finaliza.

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde

Administrado pela Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde possui 10 Unidades de Negócio, que englobam: Hospital e Maternidade, Plano de Saúde, Centros Ambulatoriais, Centro Cardiológico, Centro Laboratorial (CLAV), Centro Endogástrico (CEGAV), Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS I e II), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP Dona Cica) e Filantropia. Referência em saúde, na cidade de São Paulo, a Instituição completou 113 anos em dezembro de 2024. O Grupo promove uma grande modernização e expansão em sua estrutura física e tecnológica, investindo em equipamentos, certificações e profissionais qualificados. Atualmente, o complexo hospitalar conta com 309 leitos, além de oito Centros Ambulatoriais, que realizam milhares de consultas, proporcionando qualidade assistencial às mais de 165 mil vidas do Plano de Saúde e 28 mil vidas do Plano Odontológico.

O Grupo São Cristóvão Saúde tem como Presidente/ CEO o Engº Valdir Pereira Ventura, responsável pelas Unidades de Negócio e, desde 2007, atuando à frente das decisões Institucionais.