Grupo Brasma e Gênesis Rotas Seguras oferecem segurança inteligente para condomínios

A Gênesis Rotas Seguras, empresa de tecnologia especializada em segurança de ativos e pessoas, anuncia o lançamento do RasterApp, uma plataforma completa e inovadora de segurança inteligente e geolocalização projetada especificamente para proteger condomínios residenciais e empresariais. Para garantir o alcance do aplicativo nos condomínios de forma eficaz, a empresa estabeleceu uma parceria estratégica com o Grupo Brasma, através do projeto Seguros Para Condomínios.

O grupo vai atuar na comercialização e distribuição do serviço, integrando a inovação tecnológica do RasterApp ao portfólio de soluções de segurança e gerenciamento de riscos oferecidas aos seus corretores e clientes. O sistema promete transformar a segurança reativa em gestão estratégica, com integração em tempo real e resposta imediata a incidentes.

“O aplicativo se destaca pelo uso de geolocalização avançada. Essa tecnologia não só legitima os envios de fotos e vídeos feitos pelos condôminos, mas também registra no sistema a data, a hora e a localização exata dentro do condomínio. Essa precisão garante que a administração receba informações validadas instantaneamente, permitindo uma resposta muito mais rápida e assertiva. Atuamos com seguros, saúde animal e tecnologia, e vamos expandir a comercialização do RasterApp nos condomínios que atendemos”, declarou Bernardo Marino, diretor Comercial do Grupo Brasma.

O RasterApp é um Sistema de Segurança e geolocalização de ocorrências e pedidos de socorro em tempo real, atuando como uma plataforma de segurança integrada que conecta usuários a portais de segurança e dispositivos inteligentes. A solução é altamente versátil e adaptável a qualquer tipo de condomínio, desde pequenos prédios até grandes complexos industriais. A plataforma oferece um conjunto de ferramentas acessíveis via Plataforma WEB e Mobile, garantindo visibilidade total do ambiente para síndicos e empresas de segurança. Os dados e imagens são armazenados de forma segura em servidores criptografados. Os benefícios para os condomínios incluem a redução de custos com tecnologia inteligente e automação, maior eficiência no controle de incidentes e monitoramento, e resposta rápida a emergências. A Genesis Rotas Seguras atua em todo o território nacional, sendo referência em tecnologia aplicada à segurança, protegendo vidas e patrimônios com soluções que unem inteligência geoespacial e análise de risco.

Entre as principais funcionalidades, destaca-se o sistema de pânico e ocorrências, onde permite o registro de novas ocorrências e a emissão de Pedidos de Socorro em tempo real, com a possibilidade de incluir fotos nos registros. A geolocalização inteligente, que utiliza a localização via mapa e relatórios dinâmicos para mapear e registrar eventos, oferecendo precisão na localização dos incidentes. A gestão e análise Preditiva, com relatórios detalhados de pânico e ocorrências, com a capacidade de análise para identificar padrões e reduzir falhas operacionais. Também permite o Rastreamento de Ativos e a gestão de ocorrências por unidade.

“Como criador e desenvolvedor de soluções digitais de ponta, incluindo as plataformas Rotas Seguras, GPS Genesis, Raster Explorer e TáPorPerto Soluções Imobiliárias, vejo a parceria com a Brasma como um movimento estrategicamente essencial. A aliança visa alavancar a distribuição de nossa mais nova solução, o RasterAPP, tanto para o setor de Condomínios quanto para a Logística. O Grupo Brasma é referência no mercado de seguros. Acreditamos que faremos negócios em larga escala”, concluiu Marcelo Falcão, cofundador da Gênesis Rota Segura.

Foto: Marcelo Falcão e Bernardo Marino