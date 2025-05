Grupo Bradesco Seguros é uma das 100 empresas mais inovadoras no uso de TI

Reconhecimento reforça o compromisso do Grupo com a transformação digital e a excelência no atendimento a clientes e corretores – Pelo segundo ano seguido, o Grupo Bradesco Seguros está entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de tecnologia da informação em 2024, de acordo com avaliação anual do IT Forum, ecossistema de tecnologia do Brasil. O ranking reconhece iniciativas que colocam a tecnologia no centro da inovação corporativa, com base em práticas e processos que demonstram o uso estratégico de ferramentas voltadas à transformação digital.

Dois projetos da companhia contribuíram para essa conquista. O primeiro, “Digitalização no Atendimento”, oferece aos clientes uma jornada digital integrada ao entrarem em contato com a Central de Atendimento, por meio de um menu de serviços digitais que proporciona agilidade, autonomia e facilidade no autosserviço.

Já o segundo, “Inteligência Artificial no Atendimento”, tem como foco aprimorar a eficiência e a experiência no atendimento a clientes e corretores, utilizando IA para sumarização de chamadas e suporte ao atendente humano.

Segundo Alexandre Arias, diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros, o reconhecimento é motivo de orgulho para a companhia. “Estar nesse ranking pelo segundo ano consecutivo comprova que estamos no caminho certo no aprimoramento do nosso relacionamento com segurados e corretores, agentes fundamentais do mercado segurador. Além disso, esse prêmio é mais um incentivo para seguirmos investindo na integração entre tecnologia e relacionamento”, afirma.

Os dois projetos foram implementados no início de 2024 e hoje já fazem parte da rotina de clientes e corretores em todo o país.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Arias, diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros