Com sistema lean, WTW brasileira cresceu 52% em 3 anos, explica Country Leader do Brasil

Líder brasileiro de empresa referência global e histórica do setor de Seguros – que atuou, por exemplo, no seguro do navio Titanic – explica a transformação recente que tornou a operação brasileira modelo de gestão no grupo WTW no mundo – A operação brasileira da WTW, empresa global de consultoria, corretagem de seguros e serviços de gestão de riscos, com escritórios em mais de 140 países e mais de 40 mil colaboradores, está implementando, desde 2022, o sistema lean, modelo de gestão originário do método Toyota.

Por causa disso, a empresa cresceu 52% nos últimos três anos, entre 2022 e 2024, informou Eduardo Takahashi, Country Leader do Brasil, resultado que foi superior ao crescimento do mercado de seguros no país, de cerca de 30%, e maior ainda que a evolução do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, de cerca de 10%.

“Foi um crescimento importante porque foi ‘orgânico’, fruto de uma transformação da gestão baseada no sistema lean”, disse Takahashi.

Segundo ele, a operação brasileira foi a primeira do mundo, no grupo, a adotar o sistema lean. Com isso, tornou-se referência global e está “exportando” essa experiência para outras unidades da América Latina.

De acordo com o executivo, esse movimento começou no final de 2021, quando a companhia iniciou um ciclo global de mudança de gestão que foi chamado de “Simplificar e Transformar para Crescer”.

“Foi nesse contexto que decidimos adotar o sistema lean para gerar a simplificação dos processos e, consequentemente, potencializar o crescimento”, disse Takahashi.

Segundo ele, a implementação do sistema lean vem ocorrendo em basicamente três frentes.

Primeiro, numa mudança de mentalidade e de comportamento das lideranças da companhia: ao adotar a mentalidade lean, elas passaram a incentivar e apoiar de maneira sistêmica os liderados para que eles, cotidianamente, revelem e resolvam problemas, eliminem desperdícios e aumentem a agregação de valor em tudo o que fazem.

Em paralelo, a empresa começou a adotar dois dos principais conceitos e práticas do sistema lean, o Gerenciamento Diário (GD) e o Processo A3.

O primeiro trata-se, em resumo, de realizar, com os times de todos os setores, reuniões rápidas, diárias e estruturadas sob a mentalidade lean de melhoria contínua, para checar se indicadores-chave de desempenho (KPIs) vem sendo obtidos. Caso contrário, quais os desvios e possíveis ações corretivas – com foco em avaliar cotidianamente se o planejamento estratégico vem sendo implementado como planejado.

E o Processo A3 é um método de solução de problemas que, em resumo, utiliza uma série de passos, tradicionalmente registrados numa única folha de papel, no formato A3, para analisar e resolver problemas ou fazer projetos.

“Com isso, a gente vem criando uma ‘cultura lean’ na empresa. E nos tornamos, na WTW, referência em gestão”, disse Takahashi.

Para o executivo, essa evolução da gestão na WTW é importante porque a área de Seguros vem crescendo no Brasil. Tanto verdade que a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) projetou um crescimento de 10,1% do setor segurador este ano. Estima-se que no ano passado esse mercado tenha movimentado R$ 747,3 bilhões, R$ 77,8 bilhões a mais do que em 2023, um aumento estimado de 11,6%.

Isso porque os “riscos” vêm crescendo, não só Brasil, mas também no mundo, alimentados, por exemplo, por catástrofes climáticas, epidemias, crises econômicas e mesmo geopolíticas.

Nesse contexto, afirma Takahashi, a função de uma empresa do setor de Seguros será, cada vez mais, resolver problemas, uma das essências do sistema lean. Nesse sentido, explica o executivo, a WTW vem intensificando a prática cotidiana de análise e resolução de problemas, principalmente junto aos clientes, utilizando os conceitos e práticas do sistema lean.

“Em resumo, analisamos o contexto do problema, o estado atual, para entender o que estamos enfrentando. Definimos, então, os objetivos, ‘desenhamos’ o ‘estado futuro’, montamos um plano de ação e fazemos o monitoramento das ações”, resumiu o executivo.

Segundo Takahashi, pelo setor de seguros ser amplo e diversificado, a gestão precisa ser muito bem estruturada.

“O mercado de seguros tem muitos ‘players’: desde os clientes, mas também os intermediários, os consultores, as seguradoras, as resseguradoras… tanto no contexto local quanto no internacional. Isso exige processos cada vez mais estruturados e uma gestão muito eficiente do capital”, resumiu o executivo.

A WTW tem experiência histórica nesse ramo. A empresa atuou, por exemplo, no consórcio envolvido no seguro do navio Titanic, que naufragou em 14 de abril de 1912.

“Nós intermediámos a contratação do seguro e, após o naufrágio, conseguimos realizar a indenização em 30 dias”, detalha Takahashi.

O Country Leader da WTW será um dos principais palestrantes do Lean Summit 2025, maior encontro presencial de “empresas lean” do mundo.

O encontro vai reunir um grupo de 135 executivos de 98 grandes companhias – como a WTW, mas também Bradesco, Itaú, Coca-Cola, Vale, Cacau Show, Toyota, Globo, Magalu, Mercado Livre, Boticário, Leroy Merlin, Bayer, Hospital Albert Einstein, Heineken, entre diversas outras empresas de uma série de setores – que vão mostrar como estão transformando a gestão pela adoção do sistema lean. Será nos dias 26 e 27 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

“Estamos muito felizes em participar desse encontro e dividir nossa experiência. Os resultados que estamos obtendo com o sistema lean são obviamente muito importantes. No entanto, talvez ainda mais significativa é a maneira como chegamos neles, a forma como temos adotado o modelo de gestão lean. E é isso que vamos mostrar no evento”, resumiu Takahashi.

Saiba mais sobre o Lean Summit 2025:

O Lean Summit Brasil é o maior encontro presencial do mundo de empresas que estão adotando o sistema lean. Desde 1998, a cada dois anos, o evento reúne líderes de grandes companhias que compartilham casos de implementação lean em palestras, debates e oficinas. Este ano, na 15ª edição do encontro, o Lean Summit 2025 vai reunir mais de 130 executivos, de quase 100 grandes empresas, que deverão atrair um público de aproximadamente 2.000 pessoas de mais de 500 organizações.

Saiba mais sobre o Lean Institute Brasil (LIB):

O Lean Institute Brasil (LIB) é uma organização sem fins lucrativos de São Paulo que há quase três décadas trabalha para melhorar organizações e a sociedade pela disseminação e prática da gestão lean. É reconhecido hoje como principal referência no Brasil. Foi fundado em 1998 pelo professor José Roberto Ferro, único brasileiro a ter participado, na década de 80, da “lendária” pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos EUA, que revelou que a Toyota havia desenvolvido um modelo de gestão distinto dos modelos tradicionais, que foi batizado de sistema lean. Segundo “Instituto lean” do mundo, hoje, o LIB é parte de uma rede de institutos similares presentes em mais de 30 países nos cinco continentes, intitulada LGN (Lean Global Network).

Serviço:

Lean Summit 2025, dias 26 e 27 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). Informações e inscrições: www.lean.org.br .

Foto: Eduardo Takahashi, Country Leader do Brasil