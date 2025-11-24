BWS IoT anuncia parceria com a Sateliot para expandir a conectividade via satélite em baixa órbita

Iniciativa busca levar cobertura a áreas remotas e fortalecer soluções de rastreamento, logística e agronegócio no Brasil – A BWS IoT, empresa brasileira especializada em soluções de conectividade e rastreamento, firmou uma parceria estratégica com a Sateliot, operadora espanhola de satélites e pioneira em redes de satélite 5G NTN NB-IoT de órbita terrestre baixa (LEO), conforme o padrão 3GPP Release 17. O acordo visa desenvolver uma nova geração de dispositivos e serviços de IoT capazes de operar de forma híbrida, alternando entre redes terrestres e via satélite — para expandir significativamente a cobertura de conectividade no Brasil em um primeiro momento e, posteriormente, também no mercado global.

Por meio dessa colaboração, a BWS IoT integrará sua tecnologia de rastreamento, amplamente utilizada em veículos e ativos logísticos, à rede global da Sateliot. Essa integração permitirá o envio de dados mesmo em áreas sem cobertura das operadoras de telefonia móvel convencionais.

O estabelecimento desta parceria fundamental representa um marco para o Programa de certificação e capacitação da Sateliot, “Conecta Brasil LEO NTN”. Esta iniciativa inovadora, a primeira do gênero, foi especificamente projetada para acelerar a adoção da conectividade IoT de próxima geração em diversos setores. Ao se inscreverem neste programa, os provedores locais de soluções IoT obtêm acesso direto à conectividade global via satélite 5G IoT LEO.

“Segundo dados da Anatel e da GSMA, entre 80% e 82% do território brasileiro ainda não possui cobertura celular efetiva, o que limita o avanço das aplicações da IoT. Nossa missão é eliminar essas lacunas de conectividade, permitindo que a Internet das Coisas chegue a qualquer lugar”, afirma Oswaldo Conti-Bosso, Presidente da BWS IoT. “Com a Sateliot, podemos oferecer um modelo de comunicação escalável e de baixo custo, totalmente integrado às redes existentes.”

A Sateliot é reconhecida como a primeira empresa do mundo a operar uma constelação de satélites LEO compatível com o padrão 3GPP Release 17, que define as especificações técnicas para a integração entre redes móveis terrestres e redes não terrestres (NTN). Isso significa que o mesmo cartão SIM e o mesmo hardware de dispositivos IoT usados ​​em redes terrestres podem alternar automaticamente para a cobertura via satélite quando necessário, oferecendo conectividade perfeita aos usuários.

“Essa parceria com a BWS IoT é um passo essencial para demonstrar, na prática, o poder da conectividade híbrida NB-IoT (4G e 5G) via LEO”, explica Gianluca Redolfi, Diretor de Criação da Sateliot. “O Brasil é um dos mercados mais estratégicos para nós, devido à sua extensão territorial e à necessidade urgente de levar conectividade a áreas atualmente isoladas. Juntos, estamos pavimentando o caminho para um ecossistema de IoT verdadeiramente global, contínuo e acessível.”

Segundo Oswaldo Conti-Bosso, o projeto será implementado em fases, com foco inicial nos segmentos do agronegócio e do transporte de cargas, que concentram grande parte da demanda por conectividade em regiões remotas. “Ofereceremos um produto que combina rastreamento terrestre e via satélite, a um custo muito mais atrativo do que o modelo tradicional de comunicação via satélite. Isso muda completamente o jogo para quem precisa de visibilidade e controle em áreas sem cobertura”, destaca.

A parceria representa um marco importante para o avanço do ecossistema da IoT no país, abrindo caminho para soluções essenciais em monitoramento ambiental, segurança logística, infraestrutura e gestão de ativos — em locais antes fora do alcance das redes móveis tradicionais.

O lançamento dos primeiros dispositivos com conectividade híbrida está previsto para 2026, após a conclusão dos testes de interoperabilidade entre as plataformas BWS IoT e Sateliot.

“A integração das tecnologias NB-IoT (4G e 5G) com satélites LEO é o próximo passo natural na conectividade global”, acrescenta Oswaldo Conti-Bosso. “Estamos construindo hoje a base para que o Brasil desempenhe um papel de liderança nessa revolução.”

Sobre a Sateliot

A Sateliot é a principal operadora de satélites a oferecer conectividade global de IoT usando o padrão 5G NTN NB-IoT (3GPP Rel-17). Sua constelação de satélites em órbita baixa da Terra (LEO) funciona como “torres de celular no espaço”, estendendo a cobertura das operadoras de redes móveis para que dispositivos de IoT comerciais, sem modificações, possam se conectar em áreas remotas e marítimas. Com sede em Barcelona, ​​Espanha, a Sateliot estabelece parcerias com operadoras de telecomunicações, governos e instituições em diversos setores, como logística, agricultura, energia, monitoramento ambiental e infraestrutura crítica, para preencher lacunas de cobertura e viabilizar uma IoT em massa e de baixo custo em escala planetária.

Sobre a BWS IoT

Fundada em 2013, a BWS IoT é uma empresa brasileira especializada em soluções de Internet das Coisas (IoT) para rastreamento, telemetria, recuperação e gestão de ativos. Com mais de 3,4 milhões de dispositivos vendidos e mais de 3.000 clientes no Brasil, na América do Sul e na Europa, a empresa integra suas soluções a mais de 250 plataformas de rastreamento. Certificada por órgãos como ANATEL, FCC e CE, a BWS IoT se destaca pelo suporte técnico humanizado, excelente relação custo-benefício e foco contínuo em inovação. Com atuação em todo o país e presença internacional crescente, a empresa investe no desenvolvimento de tecnologias próprias para atender às demandas do mercado de IoT com agilidade e confiabilidade.

Foto: Oswaldo Conti-Bosso, Presidente da BWS IoT.