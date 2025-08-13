Bradesco Saúde facilita jornada do cliente SPG para acesso às faturas, com nova funcionalidade no app do beneficiário

Com o objetivo de facilitar o acesso dos contratantes de planos SPG aos boletos, a Bradesco Saúde criou uma nova funcionalidade no aplicativo do beneficiário: a Área do Contratante. Disponível na seção “Serviços” do app, o espaço, exclusivo para contratantes que possuam até dois grupos familiares cadastrados no plano, torna mais prática a jornada de pagamento, ao agilizar a obtenção da fatura, boleto ou código de barras.

“Tudo o que desenvolvemos é pensado levando em conta a perspectiva do cliente e a sua jornada. Sabemos que o público SPG é, muitas vezes, composto por pequenos grupos, com apenas um responsável pela apólice. E, para facilitar a experiência desse beneficiário, que também exerce o papel de contratante do plano, unificamos a jornada no app, permitindo o acesso às faturas e aos códigos de barras para pagamento das mensalidades”, explica Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado no mercado de planos e seguros privados de saúde, com destaque no segmento de planos coletivos para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios, atende atualmente cerca de 3,8 milhões de beneficiários.