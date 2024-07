Susep e Embratur debatem seguro viagem para turistas estrangeiros

Reunião faz parte da agenda da Autarquia com atores relevantes para o desenvolvimento do setor de seguros – O Superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, participou, na tarde da última quarta-feira (17), em Brasília, de reunião com Marcelo Freixo, Presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo que tem como objetivo o planejamento, a formulação e a implementação das ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal.

O encontro faz parte da agenda de diálogos da Susep com atores relevantes, de modo a colher contribuições para o desenvolvimento do setor de seguros. Nesse sentido, Octaviani destacou a importância do diálogo do setor de seguros com o setor de turismo: “o seguro é uma forma de deixar a experiência do viajante mais tranquila, do início ao fim. O turista que tiver algum problema e for atendido por um seguro, ele ficará supersatisfeito”.

Na reunião, foram debatidas as potencialidades do setor de seguros com foco nos turistas estrangeiros que estão viajando para os destinos brasileiros, em especial o seguro viagem para este público. Para o Presidente da Embratur, o produto pode garantir aos turistas maior tranquilidade durante uma viagem pelo Brasil. “O seguro vai além de proteger o turista em emergências de saúde. Ele pode resolver aqueles transtornos indesejados como atrasos e cancelamentos de voos, bagagens extraviadas e diversos outros problemas”, destacou Marcelo Freixo.

Além de Octaviani e Freixo, a reunião contou com as presenças do Diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos da Susep, Airton Almeida, e do Chefe de Gabinete, David Tavares. Pela Embratur, participou, ainda, a Gerente do Jurídico, Evelyn Melo.