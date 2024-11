Superintendente da APVS Brasil visita estande da APVS Truck na FENATRAN

Na última quarta-feira, dia 6, o superintendente da Associação de Proteção Veicular e Serviços (APVS Brasil), Kleber Vitor, esteve presente na 24ª edição do Salão Internacional do Transporte de Cargas (FENATRAN) para visitar o estande da APVS Truck, associação voltada ao atendimento de veículos pesados.

Segundo Kleber, o mercado demonstra um interesse crescente nesse tipo de proteção veicular, e a feira desempenha um papel fundamental ao aproximar a marca do público-alvo da Associação. “O interesse das pessoas e a visibilidade geram crescimento e, da mesma forma, o contrário. A FENATRAN é muito importante para nós, pois, desde nossa primeira participação, ela nos permitiu estreitar o relacionamento com os associados por meio desse contato presencial.”

O superintendente destacou que o número de associados vem crescendo nos últimos anos e, por isso, a Associação percebe a necessidade de aumentar a exposição da marca onde seu público está presente.

Ele também ressaltou que o crescimento da APVS Truck na FENATRAN é visto como uma consolidação do sucesso do trabalho da Associação, refletindo sua democratização, ao permitir que qualquer pessoa ou empresa possa adquirir proteção veicular — algo que, como ele enfatizou, ainda não é tão comum no Brasil. “Somos uma nação com uma população enorme e estamos entre os 10 maiores PIBs do mundo com maior rentabilidade; no entanto, em termos de adoção desse tipo de serviço, estamos entre os 50. Ao tornar essa modalidade acessível, geramos uma oportunidade para que todos os públicos tenham acesso a algum tipo de segurança.”

Sobre a Fenatran

A FENATRAN é a principal feira da América Latina no setor de transporte rodoviário de cargas, considerada o maior encontro do setor, dedicado à geração de negócios, networking e experiências. O evento reúne mais de 600 marcas, sendo 74 estreantes, distribuídas nos 100 mil m² da Expo São Paulo, o maior centro de eventos do país.