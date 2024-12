Split Risk atinge R$ 40 milhões em prêmios e prevê expansão de quase 400% até o final do ano

A Split Risk estima encerrar o ano com um crescimento de 400% em comparação a 2023 e mais de R$ 40 milhões em prêmios. A expectativa é de que a seguradora digital também supere a marca de 50 mil apólices emitidas durante o período. Com esse volume, a companhia se posiciona como a maior insurtech do Sandbox este ano. Os números refletem o bom momento que vive a empresa. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Split Risk já havia registrado R$ 21,8 milhões em prêmios no primeiro semestre, um crescimento de 88% em relação ao igual período de 2023.

“Parte do sucesso está no nosso modelo de negócios de IaaS (Insurance-as-a-service). Para atrair um público que ainda não consome seguros, oferecemos regras flexíveis, como a contratação por assinatura (pré-pago), sem análise de perfil e de forma facilitada. Além disso, a nossa emissão de apólice é mensal e o cancelamento simplificado. De toda a base de clientes, somos a primeira apólice de seguros para mais de 65% deste público”, destacou o sócio fundador, Pedro Pires.

Fundada em 2020, a Split Risk utiliza também diferentes canais de distribuição para comercializar seus produtos. Recentemente, a seguradora anunciou a Seven Seguros como a responsável pelo atendimento do canal corretor. A escolha pela MGA (Managing General Agent) se deve principalmente ao seu perfil, com foco na democratização do acesso ao seguro no Brasil e por sua capacidade de personalização de produtos no ramo Auto.

“A Seven é um parceiro estratégico e atuará junto as assessorias e corretores de seguros, canal que já vinha em crescimento desde o ano passado. Além desse segmento, distribuímos nossos produtos também por meios menos convencionais, como empresas franqueadoras e financeiras”, disse o executivo.

Agora a seguradora aguarda a emissão da licença definitiva pela Susep. O pedido para atuar fora do ambiente regulatório da autarquia foi protocolado em setembro e a expectativa que a autorização seja emitida nas próximas semanas.

Com a licença definitiva para operar no mercado, a Split Risk pretende ampliar sua atuação e oferecer soluções nos segmentos Vida e Residencial com apólices anuais, por meio do novo parceiro. A meta da companhia é chegar a R$ 500 milhões de prêmio emitido até o fim de 2026.

Sobre a Split Risk

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na criação de produtos de seguro Auto. A empresa atua no modelo Insurance-as-a-service, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep em 2024, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes.