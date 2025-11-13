Demanda por regulação técnica de sinistros aumenta no setor de cargas

Complexidade crescente das ocorrências exige análises cada vez mais estruturadas – A regulação técnica de sinistros tem se tornado um elemento estratégico na gestão do transporte rodoviário de cargas, especialmente diante da necessidade de acelerar decisões, reduzir litígios e compreender de forma precisa as circunstâncias de ocorrências como roubos, avarias, tombamentos e extravios. Mais do que uma etapa documental, a regulação passou a atuar como filtro de clareza operacional para embarcadores, transportadores, gerenciadoras de risco e seguradoras.

“Quando um sinistro acontece, não se trata apenas da carga perdida. Há impactos na programação de rotas, no relacionamento com o cliente, nos contratos, nos seguros e, muitas vezes, na segurança do próprio motorista”, afirma Jeder Ribas, diretor Comercial da Velox Soluções Técnicas. “A regulação técnica atua na reconstrução do ocorrido, na coleta de informações e na clareza dos fatos, o que é essencial para orientar as decisões entre as partes envolvidas.”

O trabalho envolve verificação em campo, levantamento fotográfico e documental, avaliação da dinâmica do evento, entrevistas com motoristas e equipes envolvidas, análise de condições de rota e operação, além de sindicância técnica quando há necessidade de aprofundamento. Ribas explica que o objetivo não é buscar responsabilização isolada, mas estabelecer uma visão técnica capaz de orientar decisões entre as partes, reduzir incertezas e encurtar o caminho até a conclusão do processo.

“A regulação técnica contribui diretamente para reduzir custos envolvidos no sinistro. Quando o regulador chega rapidamente ao local, há maior capacidade de preservação da carga e de registro fiel das circunstâncias, o que diminui perdas e evita agravamento do prejuízo. Esse processo também tem impacto na relação com o seguro, já que perdas menores e informações estruturadas tendem a reduzir pressões sobre o agravamento das taxas do seguro”, afirma Ribas.

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o pagamento de indenizações por sinistros de carga cresceu 11% em 2024 na comparação com 2023, indicando que os incidentes têm envolvido mercadorias de valor cada vez mais elevado. Já levantamentos da NTC&Logística estimam que o prejuízo anual com roubos de carga ultrapassa R$ 1,2 bilhão no país. Esses números ajudam a explicar a maior importância da regulação técnica como ferramenta não apenas reativa, mas preventiva.

“Quando há clareza sobre o que ocorreu, é possível ajustar protocolos, revisar rotas, reforçar orientações a motoristas e realinhar expectativas contratuais. A regulação deixa de ser apenas a conclusão de um evento e passa a ser um insumo para reduzir riscos. Ela permite entender causas, fatores contribuintes e medidas de prevenção, evitando que o mesmo tipo de ocorrência se repita”, explica o diretor da Velox.

Além da regulação, empresas do setor também têm demandado apoio operacional em campo, especialmente em situações como recuperação de veículos, reorganização após tombamentos e destinação adequada de materiais e resíduos, em conformidade com normas ambientais e logísticas. “É um trabalho que depende de precisão, tempo e cuidado. Cada sinistro é um evento único, mas os aprendizados precisam ser coletivos”, conclui Ribas. “A capacidade de transformar ocorrência em conhecimento é o que fortalece a cadeia logística.”

Sobre a Velox Soluções Técnicas

Fundada em 2013 e sediada em Rondonópolis (MT), a Velox Soluções Técnicas atua na gestão operacional de ocorrências no transporte rodoviário de cargas. A empresa é certificada pela ISO 9001:2015 e mantém investimentos contínuos em sistemas próprios, capacitação e padronização de processos.

No Brasil, oferece serviços como pronta resposta, sindicância, regulação de sinistros, vistoria de homologação, assistência 24 horas e apoio à recuperação veicular, atendendo transportadores, embarcadores, operadores logísticos, gerenciadoras de risco, seguradoras e empresas de rastreamento. A Velox realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais e atende mais de 250 clientes no país.

A atuação internacional inclui Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, com serviços de pronta resposta e suporte técnico em campo. A empresa conta com uma equipe de mais de 45 colaboradores e uma rede credenciada superior a 15 mil prestadores cadastrados.

Foto: Jeder Ribas, diretor Comercial da Velox