Com a criação da ABRELPS, profissionais da área de sinistros passam a contar com apoio técnico e institucional

Diretoria da ABRELPS enfatiza que a entidade foi fundada para fortalecer padrões técnicos na regulação, liquidação e perícia de sinistros, padronizar competências, prover certificação e apoiar a resolução de disputas técnicas, em linha com a modernização contratual trazida pela Nova Lei de Seguros – A Associação Brasileira de Reguladores, Liquidantes e Peritos de Sinistros (ABRELPS) é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne profissionais e empresas dedicados à regulação, liquidação e perícia de sinistros em seguros e resseguros, previdência privada e capitalização. A associação tem como propósito representar a categoria, estabelecer critérios de certificação técnica e ética, e estimular a cooperação e a produção de conhecimento especializado no Brasil.

A criação ocorre em um momento estratégico para o mercado: a Nova Lei de Seguros (Lei nº 15.040/2024) — sancionada em dezembro de 2024, com vigência a partir de dezembro de 2025 — que moderniza o contrato de seguro e eleva a previsibilidade nas relações entre segurados e seguradoras. Entre os pontos práticos já debatidos pelo setor, a lei se aplicará aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor, o que exigirá uma adaptação técnica das regulações de sinistro em todo o país.

Nesse contexto, a ABRELPS surge com a missão de regulamentar a atividade de Regulação, Liquidação e Perícia de Sinistros, criar políticas institucionais para associados, desenvolver programas de capacitação e formação, além de manter um canal institucional de diálogo com o mercado segurador, de modo a alinhar as necessidades da categoria com as demandas de seguradoras, resseguradoras e órgãos reguladores.

A representatividade da associação se reflete também no perfil de seus integrantes. O quadro da ABRELPS é formado por líderes reconhecidos em empresas de regulação e perícia de sinistros, advogados de referência no mercado securitário e peritos com vasta experiência no setor. A diversidade de origens e expertises garante que a entidade seja, desde sua fundação, uma voz legítima e qualificada junto ao mercado e ao regulador, refletindo tanto a visão empresarial quanto a perspectiva técnica dos profissionais que atuam diretamente na ponta do sinistro.

A ABRELPS atuará também por meio de Grupos de Trabalho, eventos técnicos e publicações especializadas, prevendo a emissão de Selo de Certificação para habilitação de profissionais (pessoas físicas e jurídicas) e a instalação de um centro de mediação e arbitragem voltado a controvérsias técnicas do setor.

A ABRELPS terá duas categorias de associados: os individuais, voltados a pessoas físicas habilitadas que atuam em regulação, liquidação e perícia de sinistros, e os coletivos, destinados a pessoas jurídicas regularmente constituídas e que exerçam essas atividades no mercado. Em ambos os casos, a condição essencial será o compromisso em contribuir com os objetivos e princípios da associação.

A partir de sua criação a ABRELPS estará de braços abertos para receber todas as pessoas físicas e jurídicas que desejem se associar e usufruir de seus benefícios, bem como contribuir para o engrandecimento profissional das categorias nela representadas. Oportunamente serão divulgadas orientações de como as propostas de associação poderão ser apresentadas.

Benefícios para associados

Associar-se à ABRELPS trará uma série de benefícios profissionais e institucionais. Entre elas, o pioneirismo de integrar a primeira associação dedicada ao setor no Brasil; o acesso a uma rede de networking qualificado com especialistas de diversas áreas e a possibilidade de ter voz ativa junto a órgãos reguladores e entidades do mercado. Os membros também terão acesso a programas de capacitação contínua, como congressos, webinars e cursos com certificação, além de uma biblioteca digital em expansão e newsletters com atualizações técnicas e regulatórias. No campo das oportunidades, a associação pretende lançar convênios coorporativos, além de dar visibilidade aos profissionais por meio de um selo de certificação, reconhecido pelo mercado. Há ainda iniciativas voltadas à valorização profissional, como prêmios anuais, presença em Grupos de Trabalho e diretórios digitais, bem como acesso a parcerias estratégicas com entidades como SUSEP, CNseg, FenSeg, CREA, ENS, OAB, IBAPE, SINCOR, entre outros.

Com a proximidade da entrada em vigor da Nova Lei de Seguros, a fundação da ABRELPS representa mais do que o surgimento de uma associação setorial: trata-se de um marco institucional para a profissionalização da regulação de sinistros no Brasil, capaz de ampliar a credibilidade do setor, promover maior equilíbrio nas relações contratuais e consolidar um ambiente de confiança entre segurados, seguradoras e técnicos de sinistros. (Fonte: Diretoria da ABRELPS)

DIRETORIA

Diretoria

•Diretor Presidente: Luis Felipe de Freitas Braga Pellon

•Diretor Vice-presidente: Andre Proença Lopes

•Diretor Técnico: Rafael Candido de Oliveira

•Diretor de Relações Institucionais: Luciana Campos Correia Hey

•Diretor Financeiro: Caio Cesar Moreira

•Diretor Jurídico: Raphael Saydi Macedo Mussi

Conselho Deliberativo

•William Miranda Fernandez

•Ronaldo Rabelo da Silva

•Martin Erny Faller

•Carla Maria Oliveira de Figueiredo

•Eduardo Lojkasek Lima

•Bruno Woolf do Valle Ferracini

•Jason Maya Acosta

•Renato Sellaro Moreira

•André Lellis Werneck

•Alexandre Leite e Silva

•Antonio Everton de Souza Junior

Conselho Fiscal

•Mauricio Vieira Martins

•Eduardo Sales Ribeiro

•Ricardo Bechara