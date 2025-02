Acidente com Ferrari de R$ 3,6 milhões: o que concessionárias devem fazer para evitar prejuízos?

O recente acidente envolvendo uma Ferrari avaliada em R$ 3,6 milhões, que foi batida por um funcionário de uma concessionária no interior de São Paulo, levantou uma série de dúvidas sobre a responsabilidade do proprietário da loja e a cobertura de seguros nesse tipo de situação. Quando um carro sofre um dano dentro da empresa, seja em um test-drive, transporte ou manobra, quem deve arcar com os custos? O seguro pessoal do proprietário do veículo cobre esse tipo de prejuízo ou é preciso ter uma apólice específica para proteger o negócio?

“Muitos empresários têm a falsa impressão de que os seguros contratados por seus clientes podem ser acionados em casos de acidentes, mas essa ideia é equivocada. Os seguros automotivos convencionais geralmente não cobrem veículos envolvidos em operações comerciais, como aquelas que ocorrem em concessionárias”, destacou Gustavo Zanon, CEO da Seguralta, maior rede de seguros do Brasil.

Ele acrescentou que, se o proprietário do veículo possui um seguro, é improvável acionar a cobertura para um acidente que ocorra sob as circunstâncias do acidente mencionado. Isso ocorre porque seguradoras oferecem apólices específicas para empresas do ramo automotivo, como concessionárias, locadoras e oficinas, que lidam diariamente com veículos de terceiros.

Para evitar um prejuízo como esse, é essencial que concessionárias contem com um seguro específico para empresas do setor automotivo, como o seguro empresarial com cobertura de responsabilidade civil. Esse tipo de apólice cobre:

Danos causados por funcionários – Caso um colaborador bata um carro durante uma manobra ou deslocamento.

Sinistros em test-drives – Proteção contra acidentes durante testes com clientes.

Danos a terceiros – Se um veículo da concessionária causar prejuízos a propriedades ou a outras pessoas.

Cobertura para veículos em exposição – Garantia de indenização caso um carro seja danificado dentro do showroom.

“O mercado de veículos de luxo exige cuidados extras na gestão de riscos. Proprietários de concessionárias devem investir em apólices específicas para proteger o patrimônio e evitar que incidentes como esse resultem em prejuízos financeiros exorbitantes”, explica Zanon.

Esse caso serve de alerta para empresários do setor automotivo: um único sinistro pode causar um prejuízo milionário. Contar com um seguro empresarial completo, que cubra tanto os veículos expostos quanto a operação da concessionária, é fundamental para garantir tranquilidade e segurança financeira.

Sobre a Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes. Para mais informações sobre franquias ou cotações, acesse http://www.seguralta.com.br