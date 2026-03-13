SincorCAST debate tendências da saúde suplementar e oportunidades para corretores com participação da Bradesco Saúde

A 34ª edição do SincorCAST, transmitida ao vivo na manhã desta quinta-feira, 12 de março, pela TV Sincor-SP, discutiu os principais movimentos da saúde suplementar e os impactos desse cenário para os corretores de seguros.

Participaram do bate-papo o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a coordenadora da Comissão de Saúde Suplementar e Odontológico da entidade, Vanessa Mendes Leite, e o diretor-gerente da Bradesco Saúde e vice-presidente da FenaSaúde, Flávio Bitter. Durante a conversa, os convidados abordaram tendências do setor, desafios regulatórios, estratégias de expansão e, principalmente, as oportunidades de negócios para os corretores de seguros no segmento de benefícios.

Um dos temas centrais do encontro foi a recente reestruturação do grupo Bradesco no segmento de saúde, com a criação da BradSaúde, que busca aprimorar a governança e ampliar a capacidade de investimento da companhia. Segundo Flávio Bitter, o movimento representa uma nova fase para a empresa e tende a abrir espaço para o desenvolvimento de novos produtos e soluções. “É um processo gradual que fortalece a companhia e cria oportunidades futuras para o corretor de seguros”, explicou.

Bitter também destacou a relevância do mercado de saúde suplementar no Brasil e o papel estratégico do corretor nesse cenário. De acordo com ele, planos de saúde e odontológicos figuram entre os benefícios mais valorizados pelos trabalhadores e são instrumentos fundamentais para que empresas consigam atrair e reter talentos.

Outro ponto enfatizado durante o programa foi o potencial de crescimento nas pequenas e médias empresas. Dados apresentados durante o bate-papo indicam que apenas no estado de São Paulo foram abertas cerca de 1,4 milhão de novas empresas recentemente, sendo a grande maioria micro e pequenas empresas, um público com grande potencial para a comercialização de planos de saúde e odontológicos.

Para Boris Ber, esse cenário reforça a importância de o corretor ampliar sua atuação consultiva. “O corretor tem uma grande oportunidade na mão. Ele já possui relacionamento com o cliente e pode ampliar essa proteção oferecendo soluções de saúde, odontológico e vida dentro da mesma estratégia de benefícios”, afirmou.

Vanessa Mendes Leite também ressaltou a necessidade de uma nova cultura na comercialização de benefícios. Segundo ela, os corretores precisam passar a olhar saúde, odontológico e vida de forma integrada, oferecendo uma proteção completa para empresas e colaboradores.

Durante a transmissão, os participantes também destacaram iniciativas do Sincor-SP voltadas ao desenvolvimento profissional dos corretores, como as reuniões da Comissão de Saúde Suplementar e Odontológico do Sincor-SP e a recém-criada InterSaúde, fórum voltado ao debate técnico do segmento com operadoras e especialistas.

O programa contou ainda com a participação do público, que enviou perguntas ao vivo, e realizou um sorteio especial entre os corretores de seguros associados ao Sincor-SP. A vencedora do kit exclusivo da entidade foi Adriana Marcia Messias, de Fernandópolis (SP).

O episódio completo da 34ª edição do SincorCAST pode ser assistido no canal da TV Sincor-SP no YouTube.