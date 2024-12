Sincor-SP inova em vídeo de fim de ano com uso de IA para inspirar corretores de seguros

O comercial utiliza elementos criados por Inteligência Artificial, como letra, ritmo e voz do jingle, vídeos ilustrativos, entre outros recursos

O Sincor-SP deu mais um passo à frente em sua missão de apoiar e transformar a atuação dos corretores de seguros no Brasil. A entidade lançou um vídeo de fim de ano criado com o uso de inteligência artificial, demonstrando como essa tecnologia pode ser uma aliada poderosa no crescimento e na busca por novos caminhos profissionais. Para assistir, clique aqui.

A iniciativa foi projetada para destacar a importância da inovação no mercado de seguros e reforçar que a inteligência artificial não substitui as pessoas, mas potencializa seus resultados.

Segundo o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a ação é um marco dentro de um conjunto de novidades previstas para 2025. “A inteligência artificial é uma ferramenta incrível que veio para somar. Ela não substitui o talento humano, mas amplia as possibilidades, otimiza processos e cria novas oportunidades. Com esse vídeo, queremos mostrar aos corretores de seguros que o futuro reserva caminhos extraordinários, e estamos aqui para guiá-los nessa jornada”, declarou.

O vídeo, criado pelo departamento de Comunicação da entidade, com produção de Helton Pereira, utiliza elementos feitos por IA, como letra, ritmo e voz do jingle, vídeos ilustrativos, entre outros recursos. “Nosso time chegou a cantar a música em estúdiopara utilizar o recurso de animação do lettering. Todos empenhados em mostrar que é possível fazer entregas inovadoras com recursos que são acessíveis para todos”, explica o diretor de Comunicação do Sincor-SP, Rogério Freeman.

“Nosso objetivo é fazer com que o corretor de seguros se sinta empoderado e preparado para alçar voos mais altos. Em 2025, no Conec, vamos mostrar de maneira prática como fazer isso. Queremos que cada corretor veja no Sincor-SP um parceiro indispensável em sua trajetória”, completa Boris Ber.

O vídeo já está disponível nas redes sociais da entidade e tem recebido elogios tanto pela inovação quanto pela mensagem inspirada. Essa é apenas uma das iniciativas que reforçam o compromisso do Sincor-SP em liderar a transformação no setor de seguros, sempre ao lado dos corretores.

O Sincor-SP estará em Férias Coletivas de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025.