Silvio Santos ajudou a popularizar os títulos de capitalização com a Tele Sena!

A Tele Sena foi lançada pela Liderança Capitalização, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, em 1991 e se tornou um dos grandes negócios do seu “império”. Em nota publicada pela CNSeg homenageando Silvio Santos, a entidade reconhece a contribuição da empresa na popularização do produto Capitalização. A Liderança é uma das filadas à Fenacap (Federação Nacional das Empresas de Capitalização). A Tele Sena é um título de capitalização que combina a possibilidade de ganhar prêmios em sorteios com a devolução parcial do valor pago após um ano.

Silvio Santos promoveu a Tele Sena massivamente em seus programas de televisão, o que ajudou a popularizar o produto e a torná-lo conhecido em todo o Brasil. Até hoje, a Tele Sena é fortemente associada à imagem de Silvio Santos, tanto pelo vínculo com seu grupo empresarial quanto pelo seu envolvimento na divulgação.

Como uma Empresa Ganha Dinheiro Vendendo Títulos de Capitalização?

As empresas de capitalização, como a Liderança Capitalização (responsável pela Tele Sena), lucram com a venda de títulos de capitalização de várias maneiras:

Taxa de Carregamento:

Parte do valor pago pelo comprador é destinada à empresa como uma taxa de administração. Esse valor, chamado de “taxa de carregamento”, cobre os custos operacionais e garante a margem de lucro da empresa. Dependendo do título, essa taxa pode ser significativa.

Resgate Parcial:

Em muitos casos, se o comprador decide resgatar o título antes do prazo final, ele perde parte do valor investido. A diferença entre o valor pago e o valor resgatado fica com a empresa.

Juros sobre os Fundos Acumulados:

Durante o período de vigência do título, a empresa de capitalização investe o dinheiro arrecadado. Os rendimentos desses investimentos (como em títulos públicos, por exemplo) geram lucros para a empresa. Mesmo quando parte desse rendimento é repassada ao cliente no momento do resgate, a empresa ainda retém uma parcela.

Sorteios:

As premiações são calculadas de forma que a empresa distribua menos dinheiro do que arrecada. Mesmo que alguns títulos tenham prêmios expressivos, a quantidade de pessoas que não ganham acaba gerando um saldo positivo para a empresa.

Custo de Oportunidade: