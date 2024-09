Semana do Voluntariado da MAPFRE reúne mais de 500 participantes

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, realizou entre os dias 26 e 31 de agosto a Semana Social do Voluntariado, envolvendo 540 participantes em todo o Brasil. Com atividades online e presenciais, a ação teve como objetivo incentivar os colaboradores a contribuir para a construção de um futuro mais humano e fortalecer o Programa de Voluntariado da empresa. A iniciativa também foi apoiada pela Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos mantida pelo grupo.

A semana contou com uma programação abrangente com mais de 16 atividades, incluindo palestras, workshops e oficinas. A palestra de abertura intitulada “Seja a mudança que você quer ver no mundo” foi com o Caçadores de Bons Exemplos, projeto criado pelo casal Iara Xavier e Eduardo Xavier, que já percorreu mais de 225.000 km pelo Brasil, catalogando projetos de impacto social.

No Dia Nacional do Voluntariado, 28 de agosto, a MAPFRE realizou uma ação presencial em seu escritório na capital paulista, proporcionando a 40 jovens do Instituto Vocação uma imersão com os profissionais da empresa. Outra iniciativa de destaque aconteceu em Paraisópolis, onde 32 voluntários da companhia, em parceria com o G10 Favelas, se reuniram no restaurante ‘Bistrô Mãos de Maria’ para preparar 500 refeições destinadas à comunidade local.

“Idealizamos a Semana Social do Voluntariado com o objetivo de disseminar para o público interno todas as iniciativas promovidas pelo nosso Programa de Voluntariado. Nosso compromisso com a responsabilidade social passa pela conscientização de cada indivíduo, promovendo ações que destacam a relevância do apoio de todos e de como, juntos, podemos continuar evoluindo em prol de um mundo melhor”, explicou Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE no Brasil.

Programa de Voluntariado

Desde 2019, o Programa de Voluntariado da MAPFRE já contou com mais de 2,9 mil participantes e, no último ano, impactou diretamente mais de 28 mil pessoas. Com uma forte corrente de solidariedade, a iniciativa atua especialmente em projetos relacionados à saúde, educação, nutrição e meio ambiente, além de prestar apoio em emergências locais.

Ao longo de 2024, 35 instituições já se beneficiaram das ações sociais da MAPFRE

Nos últimos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, os participantes do Programa de Voluntariado se mobilizaram para apoiar na distribuição de mantimentos e necessidades básicas oferecidos pela MAPFRE.

Em 2024, o programa passou a contar com 873 voluntários, apoiando 35 instituições em todo o país. Entre elas, está o projeto ‘Litro de Luz’, que utiliza energia solar e materiais simples e economicamente viáveis para iluminar a vida daqueles que não têm acesso adequado à energia elétrica.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.