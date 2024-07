Sem Parar Seguros amplia portfólio com lançamento do Auto Diário, seguro veicular sob demanda com cobertura de 24 horas

Em parceria com a Autoday by Kovr, novo modelo de apólice, ainda inédito no mercado nacional, oferece proteção automática por apenas R$ 2,90 ao dia. Clientes que contratarem o serviço terão 24 horas de cobertura imediata quando utilizarem a tag Sem Parar em uma passagem por um pedágio – Com o objetivo de aumentar a versatilidade de seu portfólio de apólices, o Sem Parar, ecossistema de mobilidade com foco em quem dirige, anuncia seu novo seguro Auto Diário, que propõe um tipo de apólice sob demanda ainda inédito no mercado de seguros para veículos.

Entre seus diferenciais, o novo produto possui ativação automática, é válido por 24 horas, por R$ 2,90. Sua cobertura garante: auxílio em todos os casos de colisão e danos ao veículo, inclusive de acidentes oriundos de desastres naturais, ou reembolso de franquia de até R$ 3 mil para quem já possui seguro auto tradicional.

Válida em todo território nacional, a proteção é iniciada a cada vez que os motoristas utilizarem sua tag Sem Parar em algum pedágio, seja em rodovias ou no perímetro urbano. Caso o motorista passe em outros pedágios durante o período vigente, não haverá novas ativações, permanecendo a cobertura a partir do horário do primeiro registro. A cada novo intervalo de 24 horas, será cobrada uma nova ativação.

Sob demanda, o foco do novo serviço mira clientes que utilizam o carro esporadicamente ou que possuem necessidades de cobertura confiável, mas temporária. Além disso, o Auto Diário também atende motoristas que já possuem seguro auto tradicional, mas desejam acrescentar uma camada extra de proteção ao seu carro, para evitar a abertura de sinistro em seguros regulares, que costumam ter valores elevados de franquia.

“De acordo com dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg), cerca de 70% dos automóveis brasileiros rodam sem seguro. Uma das explicações para esse alto índice de falta de cobertura pôde ser vista em uma pesquisa do próprio Sem Parar, em janeiro de 2022, que mostrou que 63% das pessoas não contratavam um seguro por considerar o preço muito elevado”, explica José Machado, diretor de Seguros no Sem Parar. “Pegamos esse insight e levamos em conta na expansão do nosso portfólio de produtos. Nossos clientes e o mercado pedem, cada vez mais, estratégias e soluções segmentadas e aderentes às necessidades e ao contexto de quem dirige no Brasil”, completa.

“Estamos na era da simplicidade e customização de oferta. Nosso objetivo com o Auto Diário é proporcionar uma experiência mais simples, descomplicada e rápida para quem dirige. Nós somos líderes em tags e nossos clientes já utilizam o pedágio em cerca de 80 milhões de transações por mês. Faz bastante sentido criarmos essa alternativa aos modelos tradicionais de seguro, que protege a jornada do nosso cliente de forma automática, apenas quando ele precisar”, finaliza Machado.

Sob demanda e com ativação automática

O mais novo seguro do portfólio Sem Parar Seguros completa o rol de 16 produtos oferecidos pela companhia, que se lançou no mercado de assistências e seguros em setembro de 2022 e, desde então, já comercializou mais de 1,5 milhões de apólices.

Criado em parceria com a Autoday by Kovr – insurtech representante de seguros no ramo de automóveis com a Kovr Seguradora, o Auto Diário permite que os clientes só paguem pelo seguro quando usarem. Funciona assim: ao aceitar o serviço no SuperApp Sem Parar, cada vez que a tag é usada em um pedágio, em um período de 24 horas, o veículo fica protegido por apenas R$ 2,90.

Caso o cliente contrate o serviço e não o ative passando por algum pedágio, o seguro continuará disponível, mas sem gerar cobrança na fatura. Em caso de sinistro, clientes poderão comunicar pelo próprio SuperApp Sem Parar, na seção “Meus Seguros”, ou solicitar atendimento pelo canal de relacionamento com cliente.

De acordo com o Sem Parar, o comportamento dos clientes early adopters tem indicado o uso do Auto Diário quatro vezes por mês. Pensando na intensificação desse uso, a companhia prevê uma nova feature do produto, que indicará quando será mais vantajoso para o cliente optar entre o Auto Diário e a apólice do Auto Flex Essencial, que garante a mesma proteção de cobertura ao longo de um mês corrido, por R$ 30,90.

“Estamos muito animados com essa parceria. Nosso desafio com a Sem Parar é trazer a democratização do acesso ao seguro de automóveis, oferecendo soluções que redefinam os padrões da indústria, com uma abordagem inovadora que coloca o controle nas mãos dos motoristas, proporcionando-lhes a flexibilidade e economia que eles desejam e merecem.”, conta Alec Maia, CEO da Autoday by Kovr.

Sobre o Sem Parar – Há mais de 20 anos de atuando no Brasil, o Sem Parar, ecossistema de mobilidade do grupo americano Corpay, inaugurou a categoria de pagamentos automáticos no país e se mantém inovando para proporcionar uma vida sem barreiras para os seus clientes. Com mais de 7 milhões de tags ativas, está em 100% da malha pedagiada, oferecendo suas soluções em 13 Estados, além do Distrito Federal. São mais de 6.550 pontos urbanos credenciados, entre estacionamentos, drive-thrus, lava-rápidos e condomínios, sendo mais de 2.800 postos de combustível. Com o SuperApp Sem Parar, seu principal elemento de conexão com clientes, a empresa descomplica a rotina das pessoas, com mais de 28 produtos e serviços. Atualmente, o Sem Parar dispõe de amplo portfólio de planos e serviços, que se encaixam no perfil de cada cliente e podem ser adquiridos em mais de 10.000 pontos de venda próprios e de parceiros, por meio do site Sem Parar ou pelo Televendas. Sem Parar foi ganhador de 9 prêmios Reclame Aqui e das premiações organizadas pelo jornal O Estado de S. Paulo: Prêmio Mobilidade (2022), Melhores Serviços (2019|2020|2023|2024), Marcas Mais (2020|2021|2022) e está listada entre as 100 empresas mais influentes em mobilidade urbana do Brasil (2022|2023|2024). A empresa também foi reconhecida pelo prêmio O Melhor de São Paulo, da Folha de São Paulo (2015|2016|2017|2018|2024).

Sobre a Autoday by Kovr – Comandada pelo CEO Alec Maia, a Autoday by Kovr é uma insurtech representante de seguros no ramo de automóveis – em parceria com a Kovr Seguradora, que possui mais de 45 anos de história entregando produtos das áreas de Seguros, Previdência e Capitalização. Sua proposta é transformar o mercado segurador com produtos disruptivos, low cost e flexíveis que se adequam ao dia a dia dos consumidores que querem proteger seus automóveis sem ter desperdícios no orçamento.