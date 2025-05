Thomaz Kastrup, do Machado Meyer, participa de evento da Amcham sobre o papel estratégico do setor de seguros nas mudanças climáticas

Thomaz Kastrup, sócio da área de Bancário, Seguros e Financeiro do escritório Machado Meyer Advogados, é um dos convidados do evento “O Papel Estratégico do Setor de Seguros nas Mudanças Climáticas”, que será realizado no dia 23 de maio, pela Amcham, das 10h às 11h30, em formato online.

Especialista e referência na área de seguros, resseguros, saúde, serviços financeiros e fusões e aquisições, Kastrup vai contribuir para a discussão sobre os desafios e oportunidades que o setor enfrenta diante dos riscos climáticos, tema cada vez mais central na estratégia das empresas e na formulação de políticas públicas.

Além de Thomaz Kastrup, o painel reúne nomes de destaque do mercado, como Fernanda Cabrini (Prudential), Fabio Barreto (CHUBB), Jessica Bastos (Susep), Luciana Dall’Agnol (CNSEG) e Luiz Gustavo Bezerra (Tauil & Chequer e Amcham Rio). A proposta do evento é fomentar o diálogo entre diferentes setores sobre o papel transformador da indústria de seguros na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Informações e inscrições pelo site: https://www.amcham.com.br/event?eventid=26654

