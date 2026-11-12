Susep participa de reuniões da Associação Internacional de Supervisores de Seguros, em Hong Kong

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participa, entre os dias 9 e 13 de novembro, em Hong Kong, de reuniões de comitês, da Assembleia Geral Anual e da Conferência Anual da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), além de reunião do Fórum de Seguros Sustentáveis (SIF). A Autarquia é representada pelo Diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros, César Neves, e pelo Coordenador de Assuntos Internacionais, Jerônimo Silva.

A agenda da IAIS inclui reuniões bilaterais de interesse da Susep e do mercado de seguros, além de discussões sobre os desafios da supervisão de seguros em um cenário de riscos interconectados, com temas como os impactos da inteligência artificial no setor, os riscos globais para o mercado segurador e o papel dos seguros na construção de resiliência diante do aumento das catástrofes naturais.

A participação no SIF, por sua vez, está relacionada à cooperação internacional em temas de sustentabilidade e supervisão de riscos climáticos e ambientais.

A participação da Susep nesses fóruns contribui para o intercâmbio de experiências com autoridades de outros países e para o acompanhamento de discussões internacionais que envolvem a regulação e a supervisão do mercado de seguros.