Sincor-SP apresentará resultados da PMC Auto em live

O Sincor-SP vai divulgar os resultados da PMC Auto – Pesquisa para Melhoria Contínua do Mercado de Seguros, especial Automóvel – em uma live, dia 2 de setembro, transmitida pelo canal da TV Sincor-SP, no YouTube. O evento, chamado Panorama Auto – O retrato das seguradoras na visão dos corretores, contará com a participação do presidente da entidade, Boris Ber, da 1ª vice-presidente, Simone Fávaro, e do consultor de economia, Francisco Galiza.

O estudo, realizado com os corretores de seguros, tem como objetivo medir a qualidade dos serviços das seguradoras no ramo de automóvel. “Com base nessas informações, vamos propor ações voltadas ao aprimoramento da relação entre os corretores e as seguradoras, o que também trará benefícios diretos para os consumidores”, afirma Boris Ber.

Galiza é o responsável técnico pela condução da pesquisa. “Os resultados individuais das seguradoras não serão divulgados publicamente. Apenas as médias de mercado para cada quesito serão apresentadas. Além disso, cada seguradora avaliada vai receber seu feedback de forma confidencial”, explica.

Corretores de seguros associados ao Sincor-SP que responderam à pesquisa participam automaticamente do sorteio de um Kit Sincor-SP, composto por mochila, porta celular e garrafa térmica. O sorteio será realizado durante a transmissão.

Para assistir, clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=vKY8tomcegA

Fonte: Sincor-SP