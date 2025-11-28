Sérgio Frade, da Solutions Gestão de Seguro recebe a medalha do Mérito Segurador 2025

O Sindicato das seguradoras de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal (Sindseg MG/GO/MT/DF) conferiu ao sócio-fundador e diretor-presidente da Solutions Gestão de Seguros, Sérgio Frade, a Medalha do Mérito Segurador 2025. A honraria foi entregue em reconhecimento à sua trajetória de mais de quatro décadas de contribuições para o desenvolvimento do setor de seguros.

A cerimônia de entrega da Medalha foi realizada no dia 19 de novembro de 2025, em Belo Horizonte (MG). Instituída em 2012, a Medalha do Mérito Segurador tem como objetivo condecorar personalidades que se destacam por seu trabalho e relevância para o mercado segurador brasileiro.

“Receber a Medalha do Mérito Segurador 2025, por indicação e aprovação unânime da diretoria do Sindseg, é uma honra imensa e uma das maiores satisfações da minha carreira”, destacou o homenageado.

Frade ressaltou ainda que a comenda vai além do reconhecimento individual: “Este prêmio é um estímulo a todos que dedicam suas vidas ao nobre propósito de proteger pessoas, patrimônios e o futuro das empresas e investidores. Nós, enquanto atuando no mercado segurador, somos protagonistas do desenvolvimento econômico-social”.

A cerimônia reuniu nomes de destaque do setor segurador, além de representantes de seguradoras associadas, corretores, entidades parceiras e lideranças que integram a área de atuação do SindSeg.

A homenagem

A presidente do SindSeg, Andréia Padovani, destacou na cerimônia que a Medalha do Mérito Segurador simboliza muito mais do que uma homenagem.

“Ela representa o reconhecimento de um trabalho que se traduz em compromisso com a sociedade, em responsabilidade com o futuro e em dedicação à construção de um mercado cada vez mais sólido, ético e preparado para os desafios que chegam. Cada agraciado é parte essencial desse movimento”, destacou Padovani.

Sérgio Frade, com mais de 40 anos dedicados à gestão de riscos e seguros, consolidou uma trajetória de liderança e referência. Fundador e diretor-presidente da Solutions Gestão, também é autor do livro “Riscos & Seguros”, obra que marca sua contribuição técnica ao setor.

Além de sua atuação empresarial, Frade tem participação significativa em entidades de classe como IBEF-MG, ACMinas, Conselho de Presidentes e FDG. Também presidiu a ADCE-MG. Foi gerente regional da Chubb Seguros, superintendente regional da Itaú Seguros, superintendente comercial da Bemge Seguradora e Superintendente Regional da Unibanco-AIG Seguros.

É formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Marketing, e possui cursos de especialização em seguros e gestão em instituições nacionais e internacionais. Apaixonado pela família e pelo universo dos vinhos, é reconhecido pela integridade e pelo compromisso com o desenvolvimento do mercado de seguros.