Seguros SURA é indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2025

Companhia concorre na categoria Seguros; votações vão até 31 de outubro pelo site da premiação – A Seguros SURA Brasil, especialista em gestão de tendências e riscos, foi indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2025, na categoria Seguros. Esta é a terceira indicação consecutiva da empresa à premiação, que reconhece instituições com desempenho consistente em atendimento e reputação junto aos consumidores.

A votação popular ocorre entre 1º de setembro e 31 de outubro de 2025, exclusivamente no site oficial do Prêmio. O resultado será divulgado em dezembro, durante a cerimônia. Podem participar da votação usuários cadastrados na plataforma, sendo permitido um voto por categoria.

A premiação completa 15 anos em 2025 e é considerada a maior e mais respeitada iniciativa de atendimento e reputação do Brasil. Desde sua criação, já reconheceu mais de 1.400 marcas. Apenas em 2024, a votação popular ultrapassou 15,2 milhões de votos.

Mais do que avaliar a qualidade do serviço, destaca empresas que vão além: aquelas que ouvem a voz do cliente, aprendem com ela e transformam sua atuação com base nesse relacionamento. Para a SURA, a indicação reflete o compromisso da companhia com a melhoria contínua da experiência do consumidor.

“Estar novamente entre as indicadas significa que nosso esforço diário em ouvir, compreender e resolver as demandas de quem nos escolhe está sendo reconhecido. Buscamos mais do que solucionar problemas: queremos criar relações de confiança e evoluir a partir de cada interação”, afirma Patrizia Pavani, diretora de Acessos da Seguros SURA.

Modelo de negócios focado em pessoas

A SURA se destaca por um modelo de negócios singular, que transcende a oferta de seguros convencionais. A empresa prioriza a conexão humana e busca integrar-se ao dia a dia dos consumidores, atenuando as preocupações e fomentando o desenvolvimento por meio de interações relevantes.

Com sua proficiência em gestão de riscos e soluções sob medida, busca solidificar sua posição no cenário nacional. O Programa Transformação, alicerçado na excelência do atendimento, é essencial nessa trajetória. Com ele, a companhia intensifica esforços em

prol de um crescimento sustentável, visando a administração das nuances do mercado segurador brasileiro.

A inovação e a tecnologia, aliadas à criação de novas soluções, também são vetores do programa, que deve otimizar processos internos, fortalecer alianças comerciais, aprimorar o modelo de vendas e, sobretudo, valorizar continuamente parceiros e colaboradores.

A seguradora reconhece o valor do capital humano e busca estabelecer vínculos duradouros com seus corretores. Sua rede é composta por mais de 1.100 profissionais, além das mais de três mil assessorias, que atuam como consultores e auxiliam os segurados na escolha

das alternativas mais adequadas para eles.

Para votar, acesse: https://www.reclameaqui.com.br/premio/

Sobre a Seguros SURA Brasil

A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região.

No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas.

Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial.

A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências.

Saiba mais em: segurossura.com.br

Foto: Patrizia Pavani, diretora de Acessos da Seguros SURA