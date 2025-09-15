Qualinvest Seguros define lançamento de novo modelo de negócio.

A Corretora amplia suas fronteiras comerciais com iniciativa de atender o mercado segurador replicando seu conceito de vendas e gestão de risco.

A oportunidade de ser um Qualinvest-Partner é apresentada por Gabriel Acedo, Diretor Operacional da Qualinvest Seguros, que lidera esse projeto com foco em inovação, eficiência e crescimento sustentável.

Gabriel tem impulsionado a Qualinvest a buscar novas oportunidades e a fortalecer parcerias estratégicas, sempre com uma visão voltada para o futuro e a excelência no atendimento aos clientes e parceiros

Jornalista: Gabriel, o que levou a Qualinvest a abrir ao mercado essa oportunidade de negócio?



Gabriel Acedo: Essa nossa iniciativa vem com a intenção de potencializar novos negócios, em especial aquele profissional que já tem uma carteira madura, ou até mesmo que tem um network de valor e entende que pode ofertar oportunidades em seguro pra esses contatos. Então olhamos pra dentro de casa, e vemos que a Qualinvest se destaca tanto pelo know-how em alguns ramos muito específicos e condições comerciais exclusivas com algumas seguradoras, como pela estrutura técnica que criou ao longo dos últimos anos. Então pensamos, por que não dividir isso com quem deseja prosperar nesse mercado de seguros tão competitivo?

Jornalista: Qual seria o maior diferencial que a Qualinvest enxerga nesse modelo de parceria?



Gabriel Acedo: Acredito que seja isso que eu disse, de oferecermos estrutura ao parceiro que tem um cliente e deseja atendê-lo com excelência e conhecimento técnico relevante. A segurança desse parceiro colocar seu relacionamento em uma corretora de seguros sólida que vai resolver a burocracia pra ele. Que inclui fazer o placement do risco, regular do começo ao fim um eventual sinistro e demais tarefas operacionais, enfim proporcionar mais tempo livre para nosso parceiro comercial prospectar e buscar novas oportunidades enquanto a Qualinvest trata o dia-a-dia pra ele.

“Proporcionar mais tempo livre para nosso parceiro comercial prospectar e buscar novas oportunidades enquanto a Qualinvest trata o dia-a-dia pra ele.”

Jornalista: Você falou sobre sinistro, poderia falar um pouco mais como a Qualinvest atua nesse tema?

Gabriel Acedo: Não só sobre Sinistro, mas a parte operacional da Qualinvest como uma completa esteira de negócios é muito eficaz no meu entendimento. Por exemplo, hoje o nosso índice de renovação das apólices é de 97%, ou seja, isso demonstra que etapas operacionais bem programadas trazem bons resultados, e é esse diferencial que vamos oferecer aos nossos parceiros. E quanto ao Sinistro em si, tenho comigo que o departamento comercial é o coração de uma Corretora de Seguros bombeando sem parar a empresa com oportunidades de vendas, mas é o Sinistro que entrega o produto real, em atender a expectativa do cliente receber por aquilo que comprou, em ter o serviço de fato prestado lhe dando conforto e segurança, na hora mais indesejada, a do prejuízo, seja ele qual for. Então há mais de uma década a Qualinvest investe tanto em treinamento e qualificação de seu material humano quanto em tecnologia pra desenvolver nossa área de sinistro. E são essas facilities que queremos proporcionar para os nossos Qualinvest-Partners e seus clientes, que nossos novos parceiros comerciais usem isso como força de vendas como nós já o fazemos a tantos anos. Nosso desejo é de que este parceiro utilize da solidez da operação da Qualinvest e com isso conquiste novos clientes que estarão abrangidos por um backoffice focado e especializado de suporte nos momentos de maior necessidade.

Jornalista: Tecnologia é um tema recorrente na Qualinvest? Como vocês investem nisso?



Gabriel Acedo: Investir em tecnologia é um de nossos pilares nos últimos anos… Visitamos algumas feiras e eventos nacionais e internacionais recentemente em busca das novidades que o mercado tem feito e como podemos trazer isso pra Qualinvest, em prol de nossos parceiros e clientes. Temos um núcleo específico de criação. Nele já nasceram alguns cases de sucesso premiados pelo mercado segurador. Destaco o wegarantia, um portal de emissão de seguro garantia, que há 8 anos atrás foi pioneiro quando trouxe uma emissão totalmente digital do começo ao fim de uma apólice de seguro, e ainda hoje continua atual, sempre atualizado com novas skills e dando muito resultado comercial. E também o QIS – Qualinvest Inteligência em Sinistro, uma plataforma de regulação de sinistros que traz diversas métricas de uma demanda para a melhor compreensão do segurado e embasamento para sua melhor decisão interna em prol de sua operação. A nível de frota temos relatório dos piores motoristas, itinerários com mais acidentes, placas recorrentes entre outros tantos filtros, além de uma parceria com o Google Maps que traz um mapa da cidade com mapa de calor com destaque às áreas mais delicadas da região quanto à performance de sinistro. Essas inovações tecnológicas nos permitem oferecer um serviço mais eficiente, preciso e personalizado aos nossos parceiros e clientes, fortalecendo nossa posição de relevância no mercado de seguros quando consideramos Gestão de Risco.

“Essas inovações tecnológicas nos permitem oferecer um serviço mais eficiente, preciso e personalizado aos nossos parceiros e clientes, fortalecendo nossa posição de relevância no mercado de seguros quando consideramos Gestão de Risco.”

Jornalista: Gabriel, falando em ganhos e benefícios para esse Qualinvest-Partners, por que ele deve escolher a Qualinvest?

Gabriel Acedo: Nosso modelo de parceria é muito claro. E a oportunidade de potencializar ganhos é um ponto muito importante. Hoje, a Qualinvest tem dois pilares sólidos em nossa proposta. Primeiro, que pela relevância nos anos de atuação que temos nesse mercado de seguros e principalmente pelo alto volume de negócios junto às seguradoras, conquistamos condições comerciais diferenciadas e produtos exclusivos com estas seguradoras. Situação que não aconteceria com um agente autônomo ou corretor de seguro não-especialista sem entrada nessas seguradoras, o que lhes limita na competição para a conquista de novos negócios e clientes. E o segundo pilar, como já mencionei, é a nossa estrutura de backoffice. Nosso time está preparado para livrar os nossos parceiros da burocracia do dia a dia, permitindo que eles tenham tempo livre e foquem na prospecção e no relacionamento com os clientes, enquanto a gente cuida do operacional, do suporte técnico e da gestão de sinistros. Assim, eles ganham agilidade, eficiência e mais liberdade para crescer.

Jornalista: Para finalizar, qual a sua mensagem para os corretores e agentes autônomos que estão pensando em se juntar à rede de parceiros da Qualinvest?

Gabriel Acedo: Quero dizer que a Qualinvest está de portas abertas para quem deseja inovar, crescer e oferecer um serviço de excelência aos seus clientes. Nosso objetivo é criar uma parceria de sucesso, onde ambos saem ganhando. Com nossa estrutura, know-how e tecnologia, podemos ajudar nossos parceiros a se destacarem no mercado, aumentarem sua produtividade e fortalecerem suas carteiras. Então, se você busca uma parceria sólida, inovadora e com potencial de crescimento, venha conversar com a gente sobre o Qualinvest-Partners.