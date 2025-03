Projeto de longevidade do Grupo Bradesco Seguros é finalista do PRWeek Global Awards 2025

Indicador de Longevidade Pessoal concorre na premiação que reconhece as iniciativas mais inovadoras do setor de comunicação e relações públicas – O Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), projeto inovador do Grupo Bradesco Seguros que identifica como os brasileiros estão se preparando para um envelhecimento saudável, é um dos finalistas do PRWeek Global Awards 2025, um dos mais importantes prêmios de Comunicação e Relações Públicas em âmbito mundial.

O conceito criativo foi desenvolvido pela agência de comunicação Edelman, com metodologia criada pelo especialista em envelhecimento Alexandre Kalache, em parceria com o Instituto Locomotiva e o apoio do Grupo Bradesco Seguros, tendo como base parâmetros e abordagens de organizações renomadas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros. O ILP avalia aspectos físicos, mentais, financeiros, sociais e ambientais e oferece uma visão do desempenho em cada um dos pilares junto a um guia com dicas práticas para uma vida mais longeva.

O lançamento do Indicador de Longevidade Pessoal contou com uma estratégia robusta, incluindo um evento exclusivo para a imprensa, ampla cobertura na mídia e grande destaque no Fórum da Longevidade, evento anual da companhia. O impacto foi expressivo, alcançando milhares de acessos à plataforma.

“Ser finalista da premiação é um reconhecimento do nosso compromisso com a longevidade e a qualidade de vida da população brasileira. O ILP é uma ferramenta pioneira que não apenas mede, mas também conscientiza e orienta as pessoas sobre a importância de um envelhecimento saudável e planejado. Viver mais é uma conquista, mas viver bem deve ser o nosso maior objetivo”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

O PRWeek Global Awards reconhece as campanhas e projetos mais inovadores do setor de comunicação e relações públicas em todo o mundo. Com categorias que premiam desde agências até ações institucionais e de impacto social, o prêmio destaca os melhores cases de engajamento e estratégia. O resultado será anunciado em maio, em uma cerimônia que reunirá os principais players da indústria.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.