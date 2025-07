MetLife reforça portfólio de seguros de vida para pequenas e médias empresas

Coberturas amplas e novos benefícios fazem a diferença na retenção de talentos segundo estudo EBTS 2025 – Com o amadurecimento do mercado de seguros no Brasil, pequenas e médias empresas buscam soluções que unam proteção financeira, simplicidade na gestão e benefícios que realmente fazem a diferença para seus colaboradores.

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, oferece um portfólio de seguros de vida especialmente desenvolvido para esse segmento, com coberturas amplas, contratação facilitada e assistências que agregam valor no dia a dia das equipes.

Um dos principais diferenciais é a assistência Telemedicina Einstein Conecta, que oferece teleatendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limitação de uso, por meio de uma das instituições mais respeitadas do país. Além disso, as apólices podem incluir coberturas específicas, como: Doenças graves; Diária por incapacidade temporária;Despesas médico-hospitalares e odontológicas;

Para pequenas e médias empresas, oferecer benefícios relevantes pode ser um diferencial competitivo importante. Segundo o estudo MetLife Employee Benefit Trends 2025, cerca de 65% dos trabalhadores afirmam que permaneceriam mais tempo em uma empresa que demonstra cuidado com seu bem-estar. Além disso, 58% enxergam os benefícios como fator essencial na decisão de aceitar ou manter um emprego. Ao incluir o seguro de vida como parte do pacote de valorização dos colaboradores, as PMEs fortalecem sua cultura interna e criam vínculos mais duradouros com suas equipes.

“Entendemos que as pequenas e médias empresas precisam de soluções flexíveis e eficientes, que estejam alinhadas à realidade dos seus colaboradores. Nosso compromisso é oferecer seguros de vida que tragam segurança e tranquilidade, facilitando a gestão e promovendo o bem-estar nas organizações”, destaca Bruno Ciolli, diretor regional da MetLife Brasil.

Com essas soluções, a MetLife contribui para que as PMEs ofereçam benefícios relevantes, fortalecendo a cultura de proteção e criando ambientes de trabalho mais seguros e valorizados.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Bruno Ciolli, diretor regional da MetLife Brasil.