Junto Seguros é uma das 3 melhores seguradoras para trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW 2025

A Junto Seguros conquistou a 3ª colocação no Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar 2025, na categoria Instituições Financeiras – Seguradoras, promovido pela consultoria global Great Place to Work® (GPTW). O reconhecimento reforça a consistência da cultura organizacional da companhia, baseada em confiança, no desenvolvimento de talentos e na construção de um ambiente que estimula o protagonismo e a inovação. Este também é o sétimo ano consecutivo em que a Junto Seguros recebe a certificação GPTW, consolidando seu compromisso com a valorização das pessoas como pilar estratégico do negócio.

Com mais de 300 colaboradores distribuídos em 76 cidades do Brasil, a Junto Seguros investe de forma estruturada na consolidação de uma cultura organizacional forte, moderna e orientada a resultados. A empresa tem como base o constante investimento nas pessoas colaboradoras, a transparência na comunicação e a colaboração ativa entre áreas.

“Temos investido na formação de novos talentos e no desenvolvimento profissional de todas as nossas equipes. Na Juntos Seguros, acreditamos, genuinamente, que é possível focarmos em resultado sem deixar de lado o cuidado com o bem-estar e desenvolvimento de nosso maior ativo, as pessoas colaboradoras”, afirma o CEO Roque de Holanda Melo.

A certificação GPTW é reflexo direto das práticas implementadas nos últimos anos, como o fortalecimento das lideranças intermediárias, a criação de fóruns de escuta ativa e a reformulação dos programas de desenvolvimento. Um dos destaques é o “Impulso Junto”, maior programa de capacitação da história da companhia, com investimento individual acima da média do setor e acesso a trilhas formativas para todos os níveis da organização.

Outro diferencial da Junto Seguros é o investimento em diversidade e equidade de gênero, com destaque para a representatividade feminina em cargos de liderança, de 44,6%. Atualmente, mais da metade do quadro geral de colaboradores é formado por mulheres, são 54%. Essa atuação consistente reforça o compromisso da seguradora com um ambiente mais plural e inclusivo.

“O resultado no GPTW é um reflexo direto do nosso compromisso com as pessoas e da construção de um ambiente de trabalho baseado em confiança, respeito e oportunidades iguais para todos. Esse reconhecimento mostra que, ao investir no bem-estar e no desenvolvimento das nossas equipes, fortalecemos não apenas a cultura organizacional, mas também a nossa capacidade de inovar e entregar resultados consistentes”, destaca Daniel Pavelec, diretor de Pessoas e Cultura da Junto Seguros.

A sede em Curitiba e os escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais refletem esse posicionamento: são espaços colaborativos, acessíveis e sustentáveis, pensados para promover integração e bem-estar. Entre os programas oferecidos aos colaboradores estão benefícios voltados à saúde mental, consultoria jurídica e financeira, licença-maternidade estendida, política de home office estruturada e trilhas formativas inclusivas.

A certificação do GPTW reforça o reconhecimento de um modelo que alia simplicidade nas relações, segurança nos processos e transformação permanente. “Mais do que um selo, trata-se de um marco na trajetória da Junto rumo a um ambiente em que inovação, resultados sólidos e cuidado com as pessoas caminham juntos”, ressalta Melo.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Em 2025, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em seguro garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

Recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work®. Atualmente, integra a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 4ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2024.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,8 milhão de apólices emitidas. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.

Foto: O CEO Roque de Holanda Melo