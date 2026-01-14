JDT Seguros renova patrocínio ao Rally da Safra para reforçar a importância da cultura do seguro no campo

Pelo terceiro ano consecutivo, corretora do Rio Grande do Sul apoia expedição com o objetivo de reforçar a importância estratégica da proteção para sustentabilidade e continuidade dos negócios – A JDT Seguros, corretora especialista em seguros para o Agronegócio, Empresas e Pessoas, anunciou a renovação do seu patrocínio ao Rally da Safra pelo terceiro ano consecutivo. O projeto, organizado pela Agroconsult, está em sua 23ª edição e é considerado a maior expedição técnica privada de monitoramento de safras de grãos do mundo.

Ao percorrer os principais polos produtores do Brasil, o Rally da Safra mobiliza equipes para avaliar in loco as condições das lavouras de soja, milho e algodão. Os dados coletados geram um panorama atualizado da produtividade no campo, servindo de base para decisões estratégicas em toda a cadeia do agronegócio.

Para a JDT Seguros, a continuidade da parceria reflete o compromisso da companhia em apoiar o desenvolvimento do setor ao mesmo tempo em que promove proteção e previsibilidade ao produtor rural.

“Apoiar novamente o Rally reforça nossa missão de encurtar a distância entre o mercado segurador e o campo. A atividade rural envolve uma tomada de decisão constante e riscos operacionais elevados. Nossa atuação no Rally busca evidenciar o seguro como uma ferramenta estratégica de gestão, fundamental para garantir a continuidade das operações e proteger o investimento realizado pelo produtor”, destaca Juliana Tiede, CEO da JDT Seguros.

A abertura da nova edição do Rally da Safra acontece no dia 15 de janeiro, às 17h, com transmissão pelo canal oficial do projeto no YouTube.

Sobre a JDT Seguros A JDT Seguros é uma corretora especialista em oferecer soluções de proteção para o Agronegócio, Empresas e Pessoas. Com uma atuação consultiva e focada na gestão estratégica de riscos, a empresa busca entender a realidade de cada cliente para entregar apólices sob medida, garantindo a segurança e a continuidade dos negócios e patrimônios de seus parceiros.

Foto: Juliana Tiede, CEO da JDT Seguros