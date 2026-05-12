Evento debaterá sobre Tecnologia X Subscrição, Averbação e Regulação de Sinistros no Seguro de Transportes de Cargas!

A Agência Seg News reuniu especialistas para falar sobre a evolução do setor com as novas tecnologias. O evento será dia 28 de maio no formato on line.
Confira a programação e reserve a sua inscrição.
Nesse link:
https://agenciasegnews.com.br/forum-gr-tecnologia-transportes-cargas/
Ou pelo WhatsApp: 11 934157357
I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOLOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Realização:
www.agenciasegnews.com.br
Programação:
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News
I Palestra (14h30 ás 15h10): Apresentação e Análise sobre a 3a Edição do Relatório sobre a Evolução das Redes Móveis no Brasil
Palestrante: Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento
II Palestra (15h10 ás 15h40): Tecnologia e Subscrição de Riscos no Seguro de Transportes de Cargas
Palestrante: Marcelo Silva, Especialista em Seguro de Transportes de Cargas e Prof. do CCPSegNews
III Palestra (15h40 ás 16h20) – Inovações e desenvolvimento dos processos de averbação no Seguro de Transporte de Cargas
Palestrante: Thiago Pinheiro Marques, CEO BU Seguros | NDD
IV Palestra (16h20 ás 17h00): Evolução dos Processos de Regulação de Sinistros X Soluções Tecnológicas
Palestrante: Vanderlei Mogehtti, Diretor Administrativo da L Perna Reguladora de Sinistros
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado