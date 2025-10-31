Diferenças entre Corretor de Seguros, Assessoria e MGA: Aspectos Legais, Regulatórios, Comerciais e Operacionais

(*) Por: Davimar Monteiro – Partner | C-Level | Diretor Estatutário | COO | CRO | CPO | CUO | Conselheiro Consultivo – O mercado de seguros brasileiro tem evoluído com a introdução de novos modelos de atuação, como o MGA (Managing General Agent), que amplia as possibilidades de distribuição e gestão de produtos. A seguir, tentei explorar as principais diferenças entre corretor de seguros, assessoria de seguros e MGA, com base nas regulamentações vigentes.

🏛️ Aspectos Legais e Regulatórios

Corretor de Seguros -Pessoa física ou jurídica autorizada pela Susep para intermediar contratos de seguros entre seguradoras e clientes. Deve estar registrado e cumprir exigências legais como certificações e habilitações específicas.

Assessoria de Seguros – Empresa que presta suporte técnico, comercial e operacional aos corretores. Não realiza venda direta de seguros . Atua como facilitadora, sem responsabilidade direta sobre apólices ou sinistros.

MGA (Managing General Agent)

Modelo regulamentado pela Resolução CNSP nº 431/2021, que define o representante de seguros como agente autorizado pela seguradora para atuar em seu nome.

Pode realizar subscrição de apólices, administração de sinistros, desenvolvimento de produtos e gestão comercial, com poderes delegados pela seguradora.

Não representa o segurado, mas sim a seguradora, o que diferencia sua atuação jurídica dos corretores.

💼 Diferenças Comerciais e Operacionais

🧩 1. Corretores de Seguros

Função principal: Representam o cliente (segurado) perante as seguradoras.

Operacional:

Realizam cotações, vendas e renovações de apólices.

Prestam consultoria personalizada ao cliente.

Intermediam o relacionamento entre segurado e seguradora.

Precisam de habilitação pela SUSEP.

Comercial:

Recebem comissões pelas apólices vendidas.

Podem atuar de forma independente ou vinculados a corretoras maiores.

Foco em relacionamento direto com o cliente final.

🧩 2. Assessorias de Seguros

Função principal: Prestam suporte técnico, comercial e operacional aos corretores.

Operacional:

Oferecem estrutura para cotação, emissão, sinistros, treinamentos e suporte.

Facilitam o acesso dos corretores a múltiplas seguradoras.

Não vendem diretamente ao cliente final.

Comercial:

Atuam como parceiras dos corretores, ampliando sua capacidade de atendimento.

Podem negociar condições comerciais com seguradoras.

Não recebem comissão diretamente do cliente, mas podem ter acordos com seguradoras ou corretoras.

🧩 3. MGAs (Managing General Agents)

Função principal: Representam seguradoras, com poderes operacionais ampliados.

Operacional:

Realizam subscrição de riscos, desenvolvimento de produtos, regulação de sinistros e gestão de carteira.

Não assumem riscos diretamente (não são seguradoras).

Atuam com autonomia técnica e foco em nichos específicos (ex: seguros cibernéticos, agrícolas, PME).

São reguladas pela Resolução CNSP nº 431/2021.

Comercial:

Podem operar com marca própria, oferecendo seguros personalizados.

Recebem comissões e, em alguns casos, participação nos lucros da carteira.

Foco em distribuição digital, inovação e experiência do cliente.

Não concorrem com corretores, mas complementam sua atuação.

🌟 Vantagens do MGA sobre Corretores e Assessorias

Autonomia Técnica: MGAs têm capacidade de subscrever riscos específicos e de nicho, o que permite maior agilidade e precisão na oferta de produtos.

Eficiência Operacional: Ao centralizar funções como subscrição, sinistros e desenvolvimento de produtos, o MGA reduz burocracias e acelera processos.

Parceria Estratégica com Seguradoras: MGAs atuam como extensões das seguradoras, ampliando sua capilaridade e especialização sem necessidade de estrutura própria em todas as regiões.

Inovação Comercial: Com liberdade para desenvolver produtos e estratégias de distribuição, o MGA pode atender mercados pouco explorados ou com demandas específicas.

📈 Conclusão

O modelo MGA representa uma evolução no ecossistema de seguros brasileiro, oferecendo uma alternativa mais ágil, técnica e estratégica em relação aos corretores e assessorias. Sua regulamentação recente pela Susep legitima sua atuação e abre espaço para maior inovação e eficiência no setor.