CSP-MG reúne beneméritas e corretores em mais uma edição de sucesso do Workshop Conhecer para Proteger

O CSP-MG realizou, no dia 17 de julho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o III Workshop Conhecer para Proteger – Série Especial 15 Anos, reunindo executivos das beneméritas Icatu Seguros, Asseg Assessoria de Seguros, BP Seguradora, PASI e Allianz Seguros e corretores parceiros para compartilharem histórias reais de empreendedorismo e superação no mercado de seguros de pessoas.

Com mediação do diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, o evento manteve o formato dinâmico das edições anteriores, promovendo uma rica troca de experiências entre os participantes.

A primeira apresentação ficou a cargo da Icatu Seguros, representada pela gerente de Negócios do Canal Vida Individual Pequenas e Médias Empresas, Fabiana Reis, que ressaltou os 30 anos de atuação da companhia e saudou o CSP-MG pelos 15 anos de contribuição ao mercado. Em seguida, o corretor parceiro Fabrício Rigueira Fernandes compartilhou sua trajetória. Engenheiro mecânico de formação, destacou que foi incentivado por um amigo a ingressar no setor e encontrou na Icatu o suporte necessário para expandir seu trabalho como planejador financeiro. “A Icatu é uma empresa pró-negócio, com uma gama ampla de produtos e um pós-venda ágil, que facilita nosso trabalho no dia a dia. Encontramos sinergia desde o início da parceria”, afirmou.

Na sequência, o sócio-diretor da Asseg Assessoria de Seguros, Jader Pereira de Abreu Filho, enfatizou o compromisso da empresa com o desenvolvimento dos corretores, por meio de apoio constante, treinamentos e proximidade nas operações. A corretora parceira Márcia Leite destacou: “A Asseg realmente faz a diferença no nosso dia a dia. É um atendimento resolutivo, que nos dá segurança, agilidade e liberdade para focarmos nas vendas e no relacionamento com o cliente”.

Representando a BP Seguradora, o vice-presidente comercial Auto/Vida, Marco Antônio Neves, reforçou o caráter inovador da companhia, que é mineira e tem sede em Belo Horizonte, e se prepara para lançar, em agosto, seu primeiro produto de seguro de vida. “Nossa proposta é inclusiva, com um produto disruptivo que se diferencia pela ampla aceitação e acessibilidade, atendendo a real necessidade da população”, declarou. Antes, Arlesson Machado, da FF Assessoria em Seguros, comentou a evolução da seguradora e sua atuação diversificada: “A BP nasceu com uma proposta ousada e vem consolidando um ecossistema de soluções que tem conquistado o mercado”.

A gerente comercial do PASI, Vivianne Andreazzi, parabenizou o CSP-MG pelo modelo do evento, que, segundo ela, tem gerado trocas “valiosas” entre os profissionais. “O PASI hoje é um verdadeiro ecossistema de soluções que ampliam a qualidade de vida, a proteção e o bem-estar social”, comentou. A corretora Fabíola Dallarete, parceira desde a fundação do PASI, destacou a evolução constante da empresa: “Sou fã do PASI. Eles inovam o tempo todo e nos oferecem um leque de produtos que vão muito além do seguro de vida tradicional, entre eles a assistência psicológica, o seguro estagiário e o clube de vantagens”.

Encerrando as apresentações, a Allianz Seguros foi representada pela head de Vida, Roberta Bueno, que trouxe dados sobre o mercado e reforçou a necessidade de ampliar a cultura de proteção no Brasil. O corretor Fábio Guerra, em um relato emocionante, contou o episódio que o fez repensar sua atuação. “Um cliente faleceu e eu nunca havia oferecido o seguro de vida a ele. Isso me abalou profundamente e me fez decidir que jamais deixaria de ofertar proteção às famílias. Desde então, me tornei especialista em vida e previdência, com total apoio da Allianz”. Fábio encerrou com uma frase de impacto: “O maior patrimônio que alguém pode deixar à sua família é o seguro de vida”.

Ao fim do evento, o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, avaliou positivamente a iniciativa. “O evento foi extremamente produtivo. Esse novo modelo, com cases reais de corretores, tem se mostrado um sucesso a cada edição. Reforçamos mais uma vez nosso compromisso com a capacitação dos profissionais do mercado, preparando-os para o grande desafio que é aumentar a proteção securitária da população brasileira”, ressaltou.

Além do conteúdo técnico e inspirador, o workshop contou com café de boas-vindas, sorteio de brindes e emissão de certificados aos participantes. A ação integrou a programação especial em comemoração aos 15 anos do CSP-MG.

Agenda – O CSP-MG já tem novas ações programadas para os próximos meses. No dia 20 de agosto, será realizado o IV Workshop Conhecer para Proteger, a partir de 13h30, no SindSeg, com a participação das beneméritas MBM Seguradora e Previdência, TGL Consultoria Financeira, Capemisa Seguradora, MetLife, Ways Gestão Empresarial e Tokio Marine Seguradora. Já nos dias 2 e 3 de setembro, a entidade promove o Curso de Técnicas de Vendas de Seguros de Vida, em formato online, das 9h às 11h, em parceria com a Escola de Negócios em Seguros (ENS). Mais informações serão divulgadas em breve no site do CSP-MG (www.cspmg.com.br) e nas redes sociais do Clube.

Foto: Maurício Tadeu Morais, diretor do CSP-MG, e João Paulo Moreira de Mello, presidente da entidade, na abertura do evento que reuniu executivos das beneméritas e corretores parceiros

(*) Crédito: Arnaldo Athayde