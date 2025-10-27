Corredor Bioceânico será tema do maior congresso da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes

XI edição do ExpoCIST acontecerá no dia 12 de março, em Campinas, e deve reunir mais de mil conferencistas – A integração da América do Sul através do Corredor Bioceânico será um dos temas da XI edição do ExpoCIST – considerado o maior congresso multilateral da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes. Promovido pelo Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST), o evento tem como objetivo o desenvolvimento profissional dos principais atores da cadeia logística e deve reunir mais de mil participantes.

Ao todo serão oito horas de conteúdo exclusivo, divididos em cinco painéis, cujos temas irão abordar também a “Tecnologia de ponta, como o uso de drones no monitoramento contra o crime”, “A aplicação da Inteligência Artificial e o futuro da gestão de riscos” e as “Implicações e oportunidades da nova lei de seguros”

“A escolha do Corredor Bioceânico para ser um dos temas principais se deve à importância desse projeto de infraestrutura, que conectará o Oceano Atlântico ao Pacífico através de rodovias que atravessam o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O objetivo da obra – que deve estar concluída até o final de de 2026 – é encurtar o tempo e o custo para escoar a produção do agronegócio brasileiro, especialmente para a Ásia”, explicou Frederico Leopoldo, presidente do CIST, entidade organizadora do encontro.

Ainda segundo o executivo, essa será a primeira vez que um encontro desse tipo acontece na região de Campinas. “Diferentemente de edições anteriores, que eram realizadas sempre na capital paulista, desta vez o ExpoCIST será sediado na cidade de Campinas, que conta com cerca de 5,2 mil empresas ligadas ao transporte rodoviário de carga e logística. Se envolvermos a região – que engloba cidades importantes como Americana, Indaiatuba, Itatiba e Jaguariúna – esse número sobe para entre 15 mil e 20 mil empresas nesse setor”.

A XI edição do ExpoCIST acontecerá no Hotel Premium, em Campinas (SP), no dia 12 de março de 2026. O evento conta com patrocinio da Ambipar, APVS, BWS, CCI, ndd, Sura, HDI Yelum, InFormaSeg, 3S Tecnologia, Autolife, Trucks Control, Albatroz Essor, Ravex, Machado e Cremoneze, DMG Vistorias, Golden Sat e Golden Service.

O encontro conta ainda com apoio institucional de diversas entidades, como Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos (ABGR), Fórum de GR, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (Gristec), Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setecesp), Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região (Sindicam), Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo (Sincor SP) e Sou Segura.

As inscrições para a XI edição do ExpoCIST estarão abertas em dezembro e poderão ser feitas a partir das redes sociais do CIST. Já as empresas interessadas em patrocinar o evento – considerado a maior vitrine do setor de seguros de transportes, logística e gerenciamento de riscos – podem entrar em contato através do e-mail secretaria@cist.org.br.

Serviço: XI Congresso ExpoCIST

Data: 12 março de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Hotel Premium Campinas

Endereço: Rua Novotel, 931 – bairro de Nova Aparecida, Campinas (SP)

Mais informações: http://www.cist.org.br/

Sobre o CIST

O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) é uma entidade que reúne os profissionais da cadeia logística de riscos e seguro de transportes de carga, como seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros. O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar à todos, além de promover a discussão sobre questões relacionadas ao segmento. Para saber mais, acesse www.cist.org.br.

Foto: Frederico Leopoldo, presidente do CIST