COOP disponibiliza novo serviço para cooperados e clientes

A área de Produtos Financeiros da Coop fechou recentemente parceria com a Integral Group Solution (IGS) para a comercialização de um novo serviço voltado aos cooperados e clientes.

Trata-se da assistência funeral que assegura todos os serviços a preços competitivos e que pode ser renovada após o período contratado.



Há os planos individual e familiar, de 1 a 3 anos, sem carência e limite de idade, que podem ser pagos em 12 parcelas sem juros no Cartão Coop ou em 10 parcelas, também sem juros, nos demais cartões. Para se ter ideia, o valor do plano individual por 12 meses é R$ 107,16, que inclui a cobertura de urna funerária até capela ou sala para o velório, traslado até 100 quilômetros e cremação.



O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o território nacional.



Segundo detalha a gerente de produtos financeiros da Coop, Alexsandra Amorim, ainda há a possibilidade de aderir o serviço de telemedicina ao plano, garantindo cinco consultas anuais nas mais diversas especialidades médicas.



Auxílio-funeral: por operar no sistema cooperativista, a Coop já oferece aos seus cooperados, desde 1963, o auxílio-funeral no valor de R$ 1 mil, visando ajudar as famílias nas despesas funerárias do titular ou de seus dependentes diretos.



Sua operação é diferente comparada à Assistência Funerária oferecida a partir de agora. O valor do benefício não é resgatado na hora, já que depende do cumprimento de certas regras estabelecidas no regulamento.



“Seja como for, a adesão de cooperados ao novo serviço de Assistência Funeral Coop não impede de também resgatar o benefício do auxílio”, reforça Alexsandra Amorim.



Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais.



Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Foto: Alexsandra Amorim, gerente de produtos financeiros da Coop