Confraternização do CCS-SP celebra realizações e a amizade entre os associados

Festa reuniu diretoria, associados, parceiros e convidados para festejar fim de ano em clima de descontração e amizade – A celebração mais aguardada do ano pelos associados do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), a Festa de Confraternização, foi realizada em clima de descontração e em estilo informal no dia 2 de dezembro, no Terraza San Paolo do Circolo Italiano. Com música ao vivo, buffet completo e bebidas à vontade, a comemoração ainda contou com sorteio de brindes, que contemplou boa parte dos associados.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho e a dedicação da diretoria ao longo do ano e também a participação dos associados, que comparecem em peso aos tradicionais almoços mensais. Ele também manifestou a gratidão, em nome de todos os membros do CCS-SP, às empresas parceiras, que apoiaram a realização de eventos em 2025.

“Foi ano desafiador, com grandes eventos no mercado, mas, mesmo assim, pudemos contar com o apoio de muitas empresas do mercado segurador”, disse. Entre as realizações, Álvaro Fonseca citou a promoção de debates sobre temas importantes para os corretores, tanto nos almoços abertos como nos fechados a convidados, além do lançamento do livro sobre o cinquentenário da entidade.

O livro “Cinco décadas de história, desafios e realizações”, que teve sua produção paralisada durante a pandemia, foi lançado no aniversário de 53 anos do CCS-SP, em outubro. A obra retrata os principais acontecimentos na trajetória da entidade até os dias atuais, destacando a relevância de sua atuação na defesa e consolidação da profissão de corretor de seguros.

Mais do que marcar o encerramento das atividades do ano, a festa do CCS-SP também celebrou a amizade entre os associados, algumas de longa data, fortalecendo laços e brindando a união. A animação foi ainda maior durante o sorteio de brindes ofertados pelas empresas parceiras. Com direito a torcida e comemoração, foram sorteados prêmios, como Alexa, TV de 55”, cafeteiras, malas, vouchers em dinheiro e outros.

Ofertaram brindes na ocasião: Allianz, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Auto/RE, Ituran, Maxpar e Autoglass, MAPFRE, Pier, Porto Seguro e Tokio Marine. Entre as entidades apoiadoras, o Sincor-SP trouxe kits de presente para sortear aos associados. Já o CCS-SP, neste ano sorteou vouchers em dinheiro. Os acompanhantes dos associados receberam brindes ofertados pela Brazil Health.

Após o sorteio, a festa prosseguiu animada com muitos convidados dançando ao ritmo de samba e de outros estilos musicais. Ao lado da diretoria, o mentor finalizou sua participação, agradecendo a presença de todos e desejando boas festas. “O Clube já está programando sua agenda de bons eventos para o próximo anos. Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, saúde e paz”.

Foto: Lacir Marcondes, Álvaro Fonseca (ao microfone), Edmar Fornazzari, Ivone Arello, Gilberto Januário e Jorge Teixeira Barbosa

Crédito: Antranik Photos