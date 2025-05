Confira a programação do “Sou Segura Summit 2025”

Um evento transformador, que terá uma programação diversificada, intensa e rica. Assim pode ser definida a edição 2025 do “Sou Segura Summit”, o maior encontro de lideranças femininas do mundo corporativo, que reunirá profissionais de diferentes áreas e trajetórias e oferecerá muito conteúdo, inspiração e conexões reais, nos dias 24 e 25 de junho. O palco desse encontro imperdível será o belo e confortável Teatro das Artes, em São Paulo (Shopping Eldorado).

Não por acaso, mais de 40 dias antes da abertura, já há uma grande procura pelos ingressos para o encontro, cujo tema central será “Mulheres Seguras: Carreira, Liderança e Inclusão”.

Então, não perca tempo! Assegure, desde agora, sua participação neste link:

https://rumoaoequal.sousegura.org.br/evento-summit-2025

No primeiro dia do evento (24 de junho), o credenciamento será aberto às 8h30. Logo depois, às 9h, haverá a abertura oficial e a apresentação das palestras “ESG em foco: Lideranças Setoriais em Movimento para um Mercado mais Inclusivo”; “Momento + Segura”; e “O Silêncio que Dói: Assédio e Saúde Mental – Relatos Reais de Mulheres e a Conexão com a NR-1”.

Após a pausa para o almoço, serão debatidos os seguintes temas: “IA no Seguro: Desafios, Oportunidades e o Caminho para o Protagonismo Feminino”; Você Está Pronta Para uma Vida sem Crachá? Como se Preparar ou Planejar a Hora de Mudar de Vida”; “Mundo Corporativo: Ambiente Tóxico ou Vida Adulta?”; Trabalho, Gerações e Gênero: o Novo Mapa da Liderança”.

O segundo dia do evento começa intenso, com a palestra “Comunicação Como Ferramenta de Poder na Carreira”.

Logo depois, haverá novo “Momento + Segura” e serão discutidas as questões relacionadas ao tema “Vida, Carreira e Futuro – Entendas as Fases da Vida da Mulher para Construir Carreiras mais Fortes e Ambientes mais Humanos”.

Na parte da tarde, serão apresentados o “Comitê Juntos por Elas” e as palestras “Diversidade e Inclusão no Ambiente Corporativo: o futuro da DEI”; e “Equidade Feminina no Mercado de Seguros – um Olhar para os Dados, as Experiências e as Oportunidades para Impulsionar a Liderança Feminina”.

Encerrando o “Sou Segura Summit 2025” haverá a entrega do Prêmio Sou Segura.

RELACIONAMENTO.

Durante todo o “Sou Segura Summit 2025”, as participantes poderão conhecer mulheres que já estão mudando o mercado e se inspirar com histórias reais de superação e conquista.

Assim, será possível trocar experiências, fortalecer a rede de relacionamentos e abrir portas para o futuro.

Vamos construir juntas o mercado que queremos ocupar. Porque quando uma mulher avança, todas avançam!