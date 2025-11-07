Concurso Público: Susep divulga pedidos de reclassificação e resultado da escolha da cidade de exercício

ASuperintendência de Seguros Privados (Susep) informa que divulgou os pedidos de reclassificação de candidatas e candidatos, de acordo com o Art. 22 da Instrução Normativa ME n.º 2/2019, bem como o resultado da escolha da cidade de exercício dos candidatos aprovados para o cargo 3 – Analista Técnico – Área: Supervisão e Regulação de Mercados.

Os comunicados completos e demais informações podem ser consultados na página da Susep sobre o concurso público:

https://www.gov.br/susep/pt-br/acesso-a-informacao/concursos-publicos-1