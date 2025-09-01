Search
Como seguro para permuta de terrenos pode gerar economia para incorporadoras

Case de corretora foi vencedor da primeira edição do Prêmio Juntos de Inovação, realizado pela real estate fintech catarinense Versi – A preocupação com golpes e prejuízos afeta incorporadoras durante as negociações de contratos que envolvem troca de terrenos para a construção de novos empreendimentos. Proprietários fantasmas, apresentação de documentos falsos e abandono de obras são exemplos de casos negativos. Diante deste cenário, corretoras de seguros têm desenvolvido soluções como o Seguro Garantia Imobiliária, também conhecido como “garantia permuta”, que promove segurança com baixo custo para o segmento econômico do setor imobiliário brasileiro.
O seguro assegura ao proprietário do terreno uma indenização financeira ou o cumprimento da entrega das unidades prometidas, mesmo em caso de imprevistos com a construtora, protegendo contratos que envolvem a troca de terrenos por unidades habitacionais que serão construídas. Comum em grandes centros urbanos, esse tipo de negociação pode exigir seguros milionários quando feitos juntos a bancos, porém, com o modelo de garantia imobiliária, as incorporadoras podem ter economia nos custos de garantia.
A medida facilita a negociação com o terrenista, que se sente mais seguro para fechar o acordo, a iniciativa evita que o incorporador sofra com grandes desembolsos iniciais. Ou seja, desta forma, é possível preservar o capital de giro e favorecer o retorno financeiro do empreendimento. Em tempos de margens apertadas e negociações complexas, a combinação entre segurança jurídica, baixo custo e expertise de mercado tem tornado o Seguro Garantia Imobiliária uma peça-chave para o sucesso de muitas incorporações.
O seguro atua como uma ferramenta estratégica, já que viabiliza a permuta com mais segurança, facilita a negociação e evita que a incorporadora precise desembolsar o valor do terreno no início, reduzindo a exposição de caixa num momento em que há diversos outros gastos no projeto. Além disso, é uma das garantias mais acessíveis para os terrenista, contrariando opções mais caras ou complexas, como a compra direta do terreno, apresentação de outro bem como garantia ou fiança bancária, que é cara e impacta negativamente o balanço da incorporadora.
Com este case, inclusive, a Bravo Brasil foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Juntos de Inovação, realizado pela real estate fintech catarinense Versi. A premiação reconhece iniciativas que trazem respostas reais para desafios do segmento econômico do setor imobiliário brasileiro, dentro do ecossistema de parceiros da Versi.

O prêmio foi entregue durante a edição 2025 do Juntos, evento organizado pela Versi e que reuniu incorporadoras de todo o Brasil em Curitiba (PR) no início de julho deste ano. No evento, a Bravo Brasil foi representada pelos diretores Ricardo Carvalho e Ronei Travi Jr.

— A Bravo Brasil nasceu com o propósito de ser a grande parceira do segmento imobiliário, nesse sentido para nós é importante fazer parte do Mundo Versi — destaca Ricardo de Carvalho, sócio e diretor comercial da Bravo Brasil.

Para Ricardo, a proposta é dar garantias para que o ecossistema se desenvolva de maneira segura e sustentável economicamente.
— Nosso papel é viabilizar a operação, mesmo nos cenários mais desafiadores. Trabalhamos com uma rede de parceiros e seguradoras para oferecer garantias confiáveis e com o menor impacto financeiro para o incorporador — finaliza.

Sobre a Versi

Fundada em 2014, a Versi é especialista em soluções para incorporadoras do segmento econômico. Gerenciando investimentos e atuando com funding, é uma real estate fintech pioneira ao ser 100% dedicada a impulsionar empreendimentos em todo o Brasil ligados a programas como o Minha Casa Minha Vida, ajudando a acelerar a redução do déficit habitacional do país. Com um portfólio de obras que soma R$ 4,9 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), a Versi fornece funding para incorporadoras a partir do Registro da Incorporação (RI), suportando os desafios iniciais antes da entrada da Caixa Econômica Federal. Além de funding, atua também com um ecossistema de soluções integradas para o setor, tecnologia especializada e uma comunidade que colabora e fortalece o setor de forma conjunta. Em 2024, foi listada pela Revista Exame no ranking brasileiro de Negócios em Expansão.

Foto: Bravo Brasil foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Juntos de Inovação, realizado pela Versi
(Foto: Divulgação)

