Ciberataques por identidade podem custar milhões às empresas em 2026

A identidade digital é o calcanhar de Aquiles da região; One Identity oferece plataforma capaz de frear o roubo de credenciais e garantir o cumprimento regulatório obrigatório. O cenário de cibersegurança na América Latina é crítico. A região, que vive um boom tecnológico de 13% em 2025 impulsionado pela IA e pela nuvem, também é a região com maior aumento de incidentes cibernéticos no mundo. A causa é contundente: 71% dos ataques globais exploram uma identidade fraca ou roubada (dados do IBM X-Force). As defesas tradicionais se mostram insuficientes, e as perdas econômicas decorrentes dessas brechas atingem níveis recordes.

A One Identity, líder global em gestão de identidades, não apenas alerta para essa realidade, como apresenta uma solução integral para executivos e líderes de TI: uma plataforma unificada que reúne as quatro camadas essenciais da gestão moderna de identidades — Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), Active Directory Management (ADM) e Access Management (AM), sendo este último responsável por capacidades críticas como Single Sign-On (SSO) e Autenticação Multifator (MFA).

Enquanto a maioria das organizações ainda opera essas funções de maneira isolada e vulnerável, a One Identity propõe um modelo centralizado que reduz riscos, simplifica operações e fortalece a segurança empresarial de ponta a ponta.

O roubo de credenciais (credential stuffing) segue como a tática preferida dos cibercriminosos. Eles estão penetrando sistemas financeiros, infraestrutura crítica e data centers ao explorar a vulnerabilidade entre a ambição digital e a fragilidade dos controles de acesso.

Duplo desafio: ataques persistentes e regulamentação rigorosa

As empresas latino-americanas enfrentam uma dupla ameaça. A primeira diz respeito ao impacto econômico direto. As organizações têm registrado perdas significativas e danos à reputação em ataques que poderiam ter sido evitados com uma gestão de identidade robusta.

Já a segunda é sobre a pressão regulatória inevitável. Leis como a LGPD no Brasil, somadas às novas diretrizes da ANPD para IA, estão deixando as empresas sem espaço para erros. As autoridades exigem total rastreabilidade e auditoria de cada acesso e alteração de informações. O não cumprimento gera multas milionárias.

Blindagem para o futuro digital

A resposta da One Identity é sua plataforma, concebida como um escudo inteligente contra a disrupção digital, que conta com diversos atributos.

O Bloqueio de Acesso Privilegiado (PAM) impede a ação de atacantes ao assumir o controle absoluto das identidades privilegiadas – as mais perigosas e cobiçadas – tanto na nuvem quanto na infraestrutura crítica. Reduz drasticamente o número de credenciais passíveis de roubo e frustra os ataques.

Já a Governança de Identidade(IGA) oferece um tracking detalhado de cada acesso – quem realizou, quando e sob qual autorização – e aplica controles de Segregation of Duties (SoD) para evitar acessos conflitantes. Com isso, as organizações conseguem comprovar de forma sólida seu alinhamento à LGPD e outras legislações de proteção de dados, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo a governança de identidades.

Além disso, a Gestão de Active Directory (ADM) automatiza processos essenciais de gestão de identidades, como concessão, remoção e revisão de acessos, e centraliza a administração do Active Directory para minimizar erros, eliminar tarefas manuais e reforçar a segurança.

Somado a isso, o Access Management (AM) controla e autentica o acesso dos usuários por meio de SSO e MFA. Essa combinação acelera operações, reduz a carga dos times de segurança e garante acessos seguros, uniformes e eficientes em todo o ambiente empresarial.

Brasil: um passo à frente em cibersegurança

No mercado brasileiro, a plataforma da One Identity não só facilita o atendimento à LGPD como transforma isso em uma vantagem competitiva real. A integração nativa de Governança, Privilégios, Active Directory e Access Management permite às empresas brasileiras demonstrar um nível superior de segurança e governança de dados perante clientes, parceiros e reguladores.

“A identidade digital deixou de ser um problema de configuração e se tornou uma emergência estratégica para os negócios. Cada credencial roubada na América Latina coloca em risco a continuidade das empresas”, afirma Gabriel Lobitsky, General Manager da One Identity para a América Latina.

“Já não é viável operar com ferramentas dispersas. As empresas precisam de uma visão unificada e automatizada para sobreviver à onda de ataques de 2025 e que vai aumentar em 2026 e cumprir com o rigor regulatório. A One Identity oferece essa plataforma para blindar seu futuro”, salienta.

A One Identity reforça o chamado para que executivos e líderes de segurança revisem suas estratégias e priorizem uma gestão unificada de identidades para proteger seus ativos mais críticos em 2026.

