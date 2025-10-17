CCS-RJ participa de reunião com empresárias de diferentes setores da economia

Empresárias fazem parte do “Hub+ Conselheiras RJ”, movimento que conecta instituições e lideranças para fortalecer a presença de mulheres em espaços de decisão, com impacto social e econômico no estado do Rio – O Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ), através de sua presidente, Fátima Monteiro e da diretora administrativa, Dayse Magesti, estiverem em reunião, que contou também com a presença da presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Sonia Marra, com as empresárias Andréa Carvalho, CEO da empresa Papel Semente, e Taiana Jung, cofundadora da Logos Consultoria, representantes da “Hub+ Conselheiras RJ”.

Realizada na sede do SindSeg-RJ-ES, no Centro do Rio, na tarde do dia 14, com a participação de Ronaldo M Vilela, diretor-executivo do SindSeg RJ/ES, entidade anfitriã do encontro, e Gilmar Pires, ex-vice-presidente do sindicato.

O objetivo do encontro era permear mais a cultura do seguro na sociedade, divulgando o seguro em outros setores da economia e também que fosse apresentado às líderes do CCS-RJ e CVG-RJ, o que vem sendo feito pelo “Hub+ Conselheiras RJ”, criado em 2023.

Segundo as representantes Andréa Carvalho e Taiana Jung, o “Hub+” atua como articulador, curador e estimulador de conexões, sem substituir conselhos ou instâncias já existentes. Ele busca gerar valor coletivo, por meio de articulação intersetorial, inteligência colaborativa e entregas tangíveis, sempre com foco em governança inclusiva e colaborativa. Para as mulheres que desejem participar há eventos abertos. Qualquer pessoa interessada, pode participar mediante inscrição e disponibilidade de vagas. São eventos como o Jornada Conselheiras e Papo de Conselheiras, que reúnem mulheres para debater governança, diversidade e liderança. “O “HUB+ Conselheiras RJ” pode ser acompanhado pelas redes sociais através Instagram @hubconselheirasrj e também informações podem ser obtidas pela assistente virtual Aurora, cujo link está na bio do Instagram”, esclarece Andréa Carvalho.

Para Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, “o diálogo entre entidades como as do mercado seguros e movimentos como o “Hub+Conselheiras RJ” é muito importante não apenas para promovermos a cultura do seguro em outras áreas da economia, como para gerar mudanças reais, com mais mulheres ocupando espaços de liderança e contribuindo para decisões que impactam o desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, enfatizou.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para a direita, começando pela ponta da mesa: Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Gilmar Pires, ex-vice-presidente do SindSeg-RJ-ES; Ronaldo Vilela, diretor-executivo do SindSeg-RJ-ES; Taiana Jung, confundadora da Logos Consultoria; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ; Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ e Andréa Carvalho, CEO da empresa Papel Semente- Foto: Divulgação