BVIX chega ao mercado com foco na inovação e no acesso ampliado a seguros

Com inovação e personalização, a BVIX amplia o acesso a seguros, fortalecendo sua atuação nos segmentos corporativo e inclusivo. Com ingresso no mercado em abril de 2024, a BVIX Seguradora mantém seu foco inicial no mercado de São Paulo, onde está sediada. “Mas queremos expandir nossas ações”, afirma Ed de Almeida Carlos, diretor de planejamento e comercial da seguradora.

No segundo semestre do ano passado, a empresa realizou eventos de lançamento da marca no Rio de Janeiro e em Brasília. Para 2025, os planos de expansão envolvem as regiões Nordeste e Sul do Brasil. “O investimento já realizado foi de R$20 milhões”, informa o executivo.

Com o conceito de ser uma “seguradora boutique”, promovendo o acesso a seguros, combinando inovação, personalização e tecnologia, o portfólio inclui desde seguros inclusivos, como microsseguros de Vida, até soluções mais robustas de seguros empresariais.

Inclusão e proteção financeira – Voltados para as classes C, D e E, os seguros inclusivos da BVIX garantem proteção essencial para famílias em situação de vulnerabilidade. Exemplos incluem o seguro de vida, que proporciona suporte financeiro imediato aos dependentes, e a assistência funeral, que cobre os custos de sepultamento, permitindo um serviço digno sem comprometer o orçamento familiar. “São soluções que promovem inclusão financeira e segurança para quem mais precisa”, destaca Ed Carlos, diretor da BVIX.

Boa notícia – Mesmo com o crescimento expressivo, já superando R$1 bilhão em arrecadação, um aumento de quase 200% desde 2019, o mercado de seguros inclusivos ainda está em fase inicial no Brasil. Cerca de 90% da população brasileira permanece sem qualquer tipo de seguro, deixando 176 milhões de pessoas desprotegidas financeiramente.

Esse cenário abre uma grande oportunidade para ampliar o acesso aos seguros, impulsionado pelo Projeto de Lei nº 273/2025, que propõe incluir microsseguros na ‘cesta básica’ do brasileiro. A medida integraria coberturas essenciais, como Vida, Propriedade e Funeral, ao Bolsa Família, fortalecendo a proteção financeira de milhões de famílias de baixa renda.

Soluções & crescimento – Além do compromisso com a inclusão, a BVIX oferece soluções personalizadas para o mercado corporativo, atendendo empresas de diferentes setores. O portfólio abrange Vida em Grupo, P&C (Property e Riscos de Engenharia), Frota e RCF, com planos de ampliação ao longo de 2025.

“Ao combinar inovação e especialização, estamos construindo um portfólio completo que atende tanto às demandas das empresas quanto à necessidade de proteção de públicos diversos”, reforça Ed Carlos.

Sobre a BVIX – A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas. Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.

Foto: Ed de Almeida Carlos, diretor de planejamento e comercial da BVIX – Foto: Divulgação